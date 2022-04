A közel 1800 lelket számláló Jánkmajtis több utcájában is megrongálta a szél az ingatlanok tetőszerkezetét a napokban. "A házakról a veszélyes részeket a fehérgyarmati, mátészalkai hivatásos, a csengeri önkormányzati, valamint a tarpai és tyukodi önkéntes tűzoltók távolították el. Összesen huszonnégy beavatkozó tizenkét ingatlannál végzett kárfelszámolást" – adta hírül a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Tető csapódott az autónak

Czubora Ferenc és felesége, Mónika végtelenül el voltak keseredve, mikor a vihar után felkerestük őket a Zrínyi Ilona utcai családi házukban. – Éppen a lányomért indultam Fehérgyarmatra. Már az autóban ültem, ki akartam állni az udvarból, mikor óriási szél kerekedett, majd egy hatalmas csattanással a kocsi tetejének csapódott valami. Szerencsére épségben ki tudtam szállni, majd kiderült, hogy a szomszéd garázsának palatetejét vágta a szél az autómnak – emlékezett vissza a péntek délután történtekre a jánkmajtisi családfő.



Czubora Ferenc elmondta, nyomban telefonált a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanuló lányának, Viviennek, hogy nem tud érte időben elindulni. A férfitől megtudtuk azt is, hogy a fia, Bence, aki a helyi általános iskolába jár, ő már itthon volt, mikor a semmiből megérkezett a vihar.



– Vivien nagyon megijedt, mikor az apja azt mondta neki a telefonba, hogy már a tűzoltók is kint vannak a háznál. A lányunk hirtelen azt gondolta, hogy leégett az egész ház – vette át a szót Czuboráné Mónika, majd beinvitált bennünket az egykor szebb napokat látott portára, melynek udvara tele volt törött cserepekkel, üveggel és paladarabokkal. – Én nem voltam itthon, mikor jött ez az orkánerejű szél, a gondozási központ konyháján dolgoztam. El sem hiszem, ami történt... Most az anyósoméknál vagyunk, aki főz is nekünk. Csak azért jöttünk haza, mert várjuk a biztosítót, meg itt van internet, ami a gyerekeknek kell a tanuláshoz – tette hozzá Czuboráné Mónika, aki elmondta: nem is érti, miért pont velük történt meg mindez, de végtelenül hálás a katasztrófavédelemnek, a környékbelieknek és a helyi önkormányzatnak, hiszen a vihar óta folyamatosan segítenek, ki így, ki úgy.

Mihamarabb visszaköltözni

– Azért sem maradtunk itthon, mert nincs fűtés, a vihar ugyanis a tetőszerkezettel együtt a kéményt is tönkretette. Pedig nem lehet azt mondani, hogy olyan régi lenne ez a ház, hiszen 1990-ben épült – mondta már a konyhában Czubora Ferenc, aki a plafonra mutatva jelezte: az április eleji hóesés miatt több helyen is beáztak. – Nagyon várjuk már a biztosító emberét és bízunk abban, hogy mihamarabb vissza tudunk költözni az otthonunkba. Addig pedig nem tudunk mást csinálni, mint édesanyámnál maradunk a feleségemmel és a gyerekekkel – mondta a jánkmajtisi férfi.