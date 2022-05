„Kisvadász” néven, négy turnusban indít napközis tábort az Országos Magyar Vadászkamara megyei területi szervezete. A részletekről Fazekas Gergely titkár elmondta: június 20-án, 27-én, július 4-én és 11-én kezdődnek a táborok, melyekre június 10-éig lehet jelentkezni a kamara Muskotály utcai központi telephelyén vagy a szervezet különböző elérhetőségein.

Interaktív formában

– A tábor nemcsak magáról a vadászatról szól, hanem igyekszik játékos, interaktív formában közelebb hozni a gyerekeket a természethez, az élővilághoz. A fiatalok megismerkedhetnek hazánk vadfajaival, a vadgazdálkodás alapjaival. A programok között szerepel nyom­olvasás, fajismeret, lehet íjászkodni, a táborozók légfegyveres és szimulációs lézeres vadászaton is részt vehetnek. A fiatalok kipróbálhatják a madárgyűrűzést, kézműveskedhetnek. Lesz terepi foglalkozás, bepillantunk majd a fácán- és tőkésréce-nevelés kulisszái mögé, ahogy megismerkedünk a vadászkutya-kiképzés alapjaival is – avatott be a részletekbe Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara megyei területi szervezetének titkára.

Skanzen és Kis Vakond

– Nyíregyháza önkormányzata az idén is valamennyi nyíregyházi lakhellyel rendelkező általános iskolai tanulónak biztosítja, hogy részt vehessen valamelyik nyári napközis táborunkban – tudtuk meg Kovács Máriától.

Az önkormányzat ebben az évben is a nyíregyházi városüzemeltető céget bízta meg a szervezéssel. – Négyféle tábort szervezünk. Egyet a Sóstói Múzeumfaluban hat turnussal, egyet a Kis Vakond táborban, ahol nyolc turnusban várjuk a gyerekeket. Lesz a Futurobi Ökojátszóházban is egy tábor, ez is nyolc turnussal indul. Ezek mellett indítunk egyet az Arany János Gimnáziumban is, ahol sportos foglalkozásokon vehetnek részt a diákok – sorolta a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. munkatársa. Hozzátette, minden nyíregyházi lakhellyel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek jelentkezhet.

– Az önkormányzat döntésének megfelelően a részvételt kiterjesztettük a gyakorló-, az egyházi és az alapítványi iskolákban tanuló, nyíregyházi lakhellyel rendelkező diákokra is, a fenntartó intézmény státuszától függetlenül. A nyári táborok első turnusának kezdő időpontja június 20-a, az utolsó augusztus 12-én ér véget. Egy turnus térítési díja 5000 forint, de a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és nevelt gyermek esetén nem kell fizetni. Három- vagy többgyermekes családoknál, valamint tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a térítési díj ötven százalékát kell fizetni – tájékoztatta lapunkat Kovács Mária.

Robotok és sport

A 2021-ben teljesen megújult Csodavár is várja a 4–12 éves korosztályt tematikus táboraiba. Az idén nyáron június 27-étől nyolc turnusban vehetnek részt a gyerekek vidám táborokban, ahol szakértő pedagógusok foglalkoznak velük naponta 8–16 óra között – tudtuk meg a szervező egyesület elnökétől. Kisari Károly hozzátette, lesz többek között felfedező-, kalandozó- és úgynevezett színes tábor, valamint kifejezetten iskolába készülő gyermekeknek szóló turnus, ahol a padlórobotokkal is megismerkedhetnek a kis táborozók.

– Beltérben interaktív és hagyományos játékok várják a gyerekeket, de kirándulásokra is számíthatnak azok, akik a Csodavár nyári napközis táborait választják – fogalmazott a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke, aki hozzátette, a robotos tematikájú tábor mellett újdonság még, hogy a sport felé is nyitottak, így július 4–11-e között a nyíregyházi Kertvárosi Általános Iskolában egy kézilabdás tábort is szerveznek.

– Ide inkább alsó tagozatos gyerekeket várunk, azokat, akik szakképzett edzők társaságában meg szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival – emelte ki Kisari Károly, a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke.



