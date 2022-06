Rengeteg szemét, alkalmanként emberi ürülék, éjszaka pedig óriási hangzavar – ezek keserítik egy ideje Nyíregyházán a Május 1. tér környékén lakó emberek életét, a zavaró körülményekért pedig a hajléktalanok a felelősek. Egyik olvasónk nemrégiben megkeresett minket, és a segítségünket kérte, mert szerinte már tarthatatlan az állapot.

– A téren a Család- és Gyermekjóléti Központ épületénél szinte mindennapos látvány a szemét. Az épület oldalán lévő falbeugró mintegy három hónapja a hajléktalanok találkozó- és szórakozóhelye – írta levelében olvasónk, aki szerint a hajléktalanok éjszakánként rendszeresen italoznak, és a felháborító viselkedésükkel zavarják a környéken élők nyugalmát, arról nem is beszélve, hogy milyen látvány fogadja az éjszakai tivornya után az intézmény dolgozóit és a társasházak lakóit.

Az ügyben a hajléktalan emberek megsegítését zászlajára tűző Periféria Egyesületet is megkerestük. Kérdésünkre elmondták, a hasonló esetek a rendőrség hatáskörébe tartoznak, ha valaki azt tapasztalja, hogy a fedél nélküli emberek randalíroznak, esetleg rongálnak, akkor feljelentést kell tenni.

Nehéz őket tetten érni

– A város több pontján is volt már erre példa. Közel százan élnek életvitelszerűen az utcán, s közülük néhánynak komoly magatartásbeli problémái vannak. Tettenérés esetén szabálysértési eljárást indítanak ellenük. Amennyiben hozzánk érkezik bejelentés, mi is kimegyünk a helyszínre, de általában senkit sem találunk ott. Ilyenkor nyáron nincs éjszakai ügyeletünk, az ilyen esetek viszont rendszerint éjszaka történnek. Ha találkozunk is az elkövetőkkel, gyakran akkor sem működnek együtt velünk, így nekünk is a rend­őrség segítségét kell kérnünk. Sajnos egyre többször tapasztaljuk, hogy a panelházak alacsony erkélyeire rácsot szereltetnek fel, hogy távol tartsák az éjszaka oda húzódó és maguk után rengeteg szemetet hagyó hajléktalanokat – tette hozzá az egyesület munkatársa.

„Romeltakarítással” indul a nap

Lengyelné Pogácsás Mária, a gyermekjóléti központ intézményvezetője lapunknak elmondta, az épületnél rendszeresen ott tanyáznak a hajléktalanok.

– Család- és gyermekjóléti szolgálat lévén mi segíteni szeretnénk ezeknek az embereknek, de sajnos nem működnek együtt velünk. Több alkalommal jeleztük a Periféria Egyesületnek is a problémát, és bár ők mindig kijöttek, a helyzetet nem sikerült megoldani, mert a hajléktalanok pár napos szünet után újra megjelennek az intézményünknél. A hajléktalanellátás nem a mi feladatunk, de azt a segítséget, amit egy halmozottan hátrányos helyzetű, rászoruló ember tőlünk elvárhat, azt mindig szeretnénk nekik biztosítani – hangsúlyozta az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, a folyamatos szemetelés miatt a rendőrséget is értesítették.

– Szeretnénk végre megnyugtató módon kezelni a helyzetet, és megtalálni a tartós megoldást. Ennél többet mi nem tehetünk, és minket is borzasztóan zavar, hogy a dolgozóink reggel a szemét eltakarításával kénytelenek kezdeni a munkájukat. Az önkormányzat egy rácsot szereltet majd fel az épület ajtajánál lévő falbeugróhoz, megpróbáljuk az intézmény bejáratait elrekeszteni a hajléktalanok elől. Szociális segítőként megtettünk mindent, a szükséges jelzésekkel is éltünk, de hosszabb távú megoldást egyelőre nem találtunk – tájékoztatott Lengyelné Pogácsás Mária.

Folyamatosan ellenőriznek

A nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője, Bodrogi László kérdésünkre arról számolt be, az olvasónk fotói alapján elsődlegesen megállapítható szabálysértés nem más, mint az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése. Ez rend­őrségi hatáskör, ugyanakkor ha a közterület-felügyelő ilyet észlel, tetten ér valakit, akkor felszólítja az elkövetőt a cselekmény abbahagyására, de más jogköre nincs.

Amennyiben az intézkedés az érintett személyt más szabálysértésen is tetten éri, akkor figyelmeztetheti, helyszíni bírságot szabhat ki és feljelentést tehet. A felügyelők hatáskörébe tartozó szabálysértés lehet a közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértés vagy a csendháborítás, de más hatáskörük nincs – tájékoztatta lapunkat a közterület-felügyelet vezetője.

Olvasónk jelzésére a rend­őrséget is megkerestük, s arról tájékoztatott: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó rendőrkapitányságok közterületi szolgálatot ellátó munkatársai a közrend és közbiztonság fenntartása és a bűncselekmények megelőzése érdekében folyamatosan, visszatérően ellenőrizik a közterületeket. A rendőrök azokon a helyeken, ahol tapasztalataik szerint gyakran tartózkodnak utcán élő emberek, a részükre megfelelő tájékoztatást adnak a hajléktalanszállókról, és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a szociális szervezetekkel – közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Hozzátették: a fedél nélkül élők által elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban nem vezetnek külön statisztikai adatokat.



