Hőségriadó alatt a munkaadóknak ügyelniük kell a dolgozóik egészségére, így a munkavédelmi szabályok pontosan meghatározzák, mit kell tenni.

A teljesség igénye nélkül, néhány fontos pont. Ha a munkahely hőmérséklete meghaladja a 24 Celsius-fokot, akkor kötelező a védőital biztosítása, ami lehet víz és ásványvíz is. A védőital hőmérséklete maximum 14-16 fokos lehet. Forró közegben – legyen az akár kültéri vagy beltéri – félóránként cserélni kell a védőitalt.

A nyári melegben a szervezet minden energiáját a hűtésre és a fenntartásra fordítja, ezért a terhelést pihenőidőkkel kell csökkenteni. Ezt az időt hűvös, árnyékos helyen kell eltölteni, és védőitalt fogyasztani.

Például a nehéz fizikai munkát végzők 28,5 Celsius-foknál 15 perc pihenőidőt kapnak óránként, 30,5 Celsius-foknál már fél órát pihenhetnek. 32,5 foknál magasabb hőmérséklet esetén pedig a hővédő ruha is kötelező.

Ventilátor, védőital, tanácsok

A Michelin Hungária Kft. számára elsődleges fontosságú dolgozói egészségének megőrzése és a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása – tudtuk meg dr. Nemes Attilától. – Ezért a jelenlegi időjárási körülményhez igazodva a következő intézkedéseket vezettük be: a nem klimatizált üzemekben helyi ventilátorokkal és helyi klímaeszközökkel segítjük a komfortosabb munkakörnyezet megteremtését, szörppel egészítjük ki az egész évben adott ballonos, ivókutas vízfogyasztási lehetőséget.

A nem klimatizált üzemekben biztosítják az óránkénti 5-10 perces többlet-pihenőidőt (a dolgozók ezt az időt klimatizált helyiségekben is el tudják tölteni).

– Táplálkozási tanácsokkal ugyancsak segítjük a dolgozóinkat, felhívva a figyelmet a folyadékbevitel fontosságára, a gyakori kisebb étkezésekre, illetve arra, hogy érdemes kerülni a magas koffein- és cukortartalmú italok és a zsíros ételek fogyasztását – sorolta az ügyvezető, hogyan vigyáznak munkatársaikra.

Fokozott figyelem

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban a dolgozók mellett a betegeket is védeni kell a hőségben, van egy eljárásrendjük hőségriadó idejére.

– Fokozottan figyelünk a munkatársainkra és a betegeinkre is. Biztosítjuk a szükséges folyadékmennyiséget, s a lehetőségekhez képest hűtjük a kórtermeket is. Árnyékolunk és szellőztetünk – mondta érdeklődésünkre dr. Szűcs Attila orvosigazgató. Mint megtudtuk, a tervezett energetikai fejlesztések azt a célt is szolgálják, hogy minden épületben a legjobb feltételeket biztosítsák a munkatársaiknak és a bent fekvő betegeknek is.



