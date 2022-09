A szervezőket az az cél vezérelte, hogy népszerűsítsék a város lakóinak körében az egészséges életmódot és a mozgás fontosságát, valamint a megyeszékhelyen élők ismerjék meg lakóhelyük részeit, illetve találkozzanak az ott élőkkel. Éppen ezért a pecsétgyűjtőhelyeket úgy alakították ki, hogy azok behálózzák az egész várost. A játékban részt vevők a belváros mellett kaptak pecsétet a menetlevelükre többek között a Jósavárosban, Oroson, Borbányán, a Kertvárosban, a Malomkertben, Nyírszőlősön és Sóstóhegyen is. Ez a szerteágazó útvonal annak köszönhető, hogy az utóbbi években folyamatosan bővült Nyíregyházán a kerékpárút-hálózat, és sikerült újabb és újabb városrészeket bekapcsolni a biciklis vérkeringésbe. A kerékpározás során összegyűjtött pecséteket ajándékokra lehetett beváltani. A biciklizés mellett számos kísérőprogram várta a kicsiket és a nagyokat, volt például kerékpár-szépségverseny is. Míg a szülők egy kérdőívet töltöttek ki, addig a gyermekek egy puzzle-játékot is kirakhattak.

Ha valaki kedvet kapott a biciklizéshez, siessen, még 10 óráig regisztrálhat a Kossuth téren, 15 óráig pedig gyűjtheti a pecsétet Nyíregyháza 17 pontján.