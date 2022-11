1982. november 30., kedd

A bőgő virtuóza Szabolcsban

A világ legjobbja. A bőgőt olyan virtuózán kezeli, hogy a hatalmas hangszerrel mindent tud, amit a zenében tudni lehet. Atmoszférát teremt, játékát hallva nem lehet közömbös az ember - s még sorolhatnánk a felsőfokú jelzőket, amelyekkel Pege Aladárt illetik a dzsessz-szaklapok, de a zeneértő közönség is. A héten több száz középiskolás tapsolhatott neki Szabolcs-Szatmárban, ahol a filharmónia bérleti sorozatának hangversenyén adott műsort együttesével. Vásárosnaményban kerestük meg, hogy válaszoljon néhány kérdésre.

- Hogyan fogadta a dzsesszben kevésbé jártas fiatal közönség?

- Röviden: a közönséggel nagyon elégedett vagyok. Igaz, ez a sorozat egyben zeneismertetés is, a dzsessztől a rockig tartok egy kis előadást, amit zenével illusztrálunk. Megérzik a fiatalok a zenét, s ez hajt bennünket a színpadon.

- Világhírű előadó, akit számtalan helyre hívnak. Miért választja, hogy olyanok előtt is játszik, akik még most ismerkednek ezzel a műfajjal?

- Ahhoz, hogy a fiatalok megértsék a zenénket, a legjobbat kell adnunk. Akárhol játszik az ember, a tudása maximumát kell nyújtani. S a filharmónia ezt is megértette, amikor sorozatában a legnevesebb együtteseket kérte fel.

- Tanít a Zeneművészeti Főiskolán is. Hogy van erre ideje?

- Jut idő mindenre, de be kell osztani. Hétfőnként van órám az akadémián, akkor nem vállalok koncertet. Külföldre pedig csak hét végi meghívásokat fogadók el. Kissé megterhelő, de szívesen csinálom.

Pege Aladár és együttese kedden Nagyecseden és Újfehértón, szerdán Csengerben és Nyíregyházán, pénteken Kisvárdán ad hangversenyt a középiskolásoknak.

2002. november 30., szombat

Várostörténeti nap: átadták a felújított vasútállomást Nyíregyházán

A Nyíregyháza kapujaként is aposztrofált felújított vasútállomást - egyévi átalakítás után - pénteken adták át a nagyközönségnek. A 10.08 órakor begördülő Szabolcs InterCity vonathoz igazították az ünnepi ceremóniát.

A vattaszerű ködből kirajzolódó Szabolcs IC az utasok mellett vendéget is hozott Szabolcs fővárosába. Az átadásra érkező Udvari Lászlót, a MÁV Rt. elnökét és kíséretét Smid János állomásfőnök fogadta. A Szabolcs Fúvószenekar taktusaira gyülekezett a megyei és városi vezetés, s a szép számú közönség. Az elnöknek Kollár István, a MÁV Rt. debreceni beruházás-lebonyolító osztály vezetője jelentette a közel 800 millió forintos beruházás elkészültét.

A rekonstrukció során a már rossz állapotú, 461 négyzetméteres csarnok helyett egy új, több mint ezer négyzetméter alapterületű utascsarnok várja a nagyközönséget, amelyből az összes utazással kapcsolatos, és a sok színű, plázaszerű kiegészítő szolgáltatás elérhető. Az emeleten többek között kávézó, söröző és böngésző kapott helyet.

Megújult a külső homlokzat és a vágányok felőli perontető. Az utascentrum megkönnyíti a vasúti közlekedésről és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról a tájékozódást, segíti az egyéni és csoportos utazások szervezését. A nyolc új pénztárpult, a korszerű csomagmegőrző, az esztétikus és higiénikus WC-k, a modern utastájékoztatási rendszer szintén jelentősen javítja a kiszolgálás színvonalát. A peronok közvetlen megközelítését új, a mozgássérültek által is akadálymentesen használható lépcsőlejárat biztosítja.