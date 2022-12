Csernák Tibor évtizedek óta a legfelkapottabb zenésze a szilvesztereknek is, ilyenkor a kedvenceit, a Neoton és a Hungária megunhatatlan slágereit is elő-előveszi. És bár igaz, ami igaz, a kapatosabb közönséget könnyebb szórakoztatni, mindenkit óva int a túl sok alkoholtól, pezsgőt pedig azért nem javasol a zenészeknek – inkább egy kupica rövidet –, mert a gyöngyöző ital úgy „leviaszolja” a hangszálakat, hogy meg se akarnak szólalni. Legújabb podcastvendégünkkel az év végi mulatozásról csevegtünk.

Nem búcsúzik óesztendő nélküle

Csernák Tibor billentyűs és zenekarvezető minden szilveszterkor muzsikál a zenekarával.

Nyíregyháza. Bizonyosan maradandó élményt jelent egy olyan buli, ahol a Polip Együttes és vezetője, Csernák Tibor szolgáltatja a zenét, mindez természetesen igaz az évzáró, december 31-ei rendezvényekre is. Keresve se találhattunk volna nála alkalmasabb beszélgetőtársat az idei zárópodcastünkhöz, hiszen annyi óévbúcsúztatásnak volt ő már tevékeny résztvevője, hogy pontosan tudja és érzi, milyennek kell lennie egy hamisítatlan szilveszterestének.

Mindenre képesek 4 hangszerrel

Mint elmondta, olyan is mindössze két alkalommal fordult elő, hogy nem ő szórakoztatott, hanem őt szórakoztatták, nem is igazán találta a helyét az este folyamán. – Mi minden szilvesztert komolyan veszünk, a felkészülés is különlegesebb, rendszeresen tartunk zenekari próbákat – nyilatkozta.

Mintegy ezerdalos repertoárból válogatnak ilyenkor, csak azt sajnálja, hogy a mai 100-110 BPM-s (Beats Per Minute – azaz percenkénti ütésszámú) dalok nem elég ritmusosak a magyar fülnek, nehéz új dalokkal előrukkolni, még ha nem is lehetetlen. Kowalsky, azaz Jávorszky Béla is megsüvegelte, mire képesek négy hangszerrel, pluszhangsávok bevetése nélkül.

Úgy véli, a frappáns szervezésről szilveszterkor is gondoskodni kell, és nem is lehet jó egy évzáró buli megfelelő minőségű italok, ételek és főleg jó zene nélkül. Az utóbbival az idén sem lesz gond, amikor majd Nyírbátor főterén táncoltatja meg néhány órán át a közönséget.