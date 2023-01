Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a megyei kötődésű producer, filmrendező születésének (1873. január 7.) 150. évfordulójára emlékházat adtak át szülőfalujában, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ricsén. Ezen a kistelepülésen élt hétéves koráig Zukor Adolf, aki szülei korai halála miatt nagybátyjához költözött Mátészalkára, ahol egészen 16 éves koráig lakott - ekkor vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol egészen hihetetlen pályát futott be a filmes szakmában.

A fény városában, Mátészalkán a mai napi őrzik és ápolják Zukor Adolf emlékét, így korántsem meglepő, hogy a szatmári település polgármestere, dr. Hanusi Péter is részt vett a ricsei emlékház szombati átadóünnepségén.

- A filmipar magyar gyökereit kutató Magyar Hollywood Tanáccsal kiváló kapcsolatot ápolunk, és már több sikeres projektet valósítottunk meg közösen. Éppen ezért nagy örömmel vettem részt a megnyitón és gratuláltam Ricse településnek az emlékház megnyitásához. Mátészalkát és Ricsét összeköti a filmmágnás személye, aki szülei halála után Mátészalkára került a nagybátyjához, és a polgári iskolát városunkban végezte el. A mátészalkaiak nagy szeretettel gondoskodtak a kisfiúról, akinek a kitartására, az elért eredményeire, és arra, hogy nélküle nem létezne Hollywood a mai formájában, Ricséhez hasonlóan, mi is nagyon büszkék vagyunk – mondta el lapunknak dr. Hanusi Péter polgármester.

Hozzátette, Mátészalka is őrzi Zukor Adolf emlékét. Az ő nevét viseli a város mozija és annak egyik vetítőterme, a filmszínház előtérében pedig a filmmágus tiszteletére egy kiállítást rendeztek be. A mozitól nem messze, a zsinagóga falán két „hollywoodicsillag” is látható, ezek emlékeztetik az erre látogatót, hogy két legendának, Tony Curtisnek és Zukor Adolfnak mátészalkai gyökerei vannak. A nyár folyamán Zukor Adolf mottójának jegyében, miszerint „a közönség sohasem téved”, rendezték meg Mátészalkán a róla elnevezett nagyszabású nemzetközi filmfesztivált.

Balról jobbra Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, Szabó István Oscar-díjas rendező, dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere és Mátsik György újságíró

Balogh Zoltánt Ricse önkormányzata nemrégiben díszpolgárrá avatta, hiszen a nyíregyházi központú cég, a Start Nonprofit Kft. a Borsod vármegyei településen is működtet egy üzemet, ahol hosszú évek óta dolgoznak megváltozott munkaképességű emberek.

– Én is meghívást kaptam Ricsére, ahol közel háromszáz meghívott vendég, köztük Szabó István Oscar-díjas rendező, Koltai Róbert színész vagy Farkas Bertalan egykori űrhajós jelenlétében avatták fel Zukor Adolf emlékházát, majd koszorúzták meg az emléktábláját. Hatalmas megtiszteltetés és élmény volt ott lenni a szombati rendezvényen. Beléphettem arra az udvarra, ahol Zukor Adolf megtette első lépéseit a világhírnév felé. Szakmai szempontból pedig arra vagyok rendkívül büszke, hogy a Start Nonprofit Kft. ricsei dolgozói is kivették a részüket a Zukor Adolf emlékház belső terének kialakításában, illetve egy-egy berendezés kivitelezésében – mondta Balogh Zoltán, Ricse díszpolgára, akitől megtudtuk, az emlékház-avatás és a koszorúzás után a vendégek részt vehettek egy (film)tudományos tanácskozásnak is beillő előadáson, mely Zukor Adolf életútját mutatta be.

Az ünnepség zárásaképpen a Magyar Hollywood Tanács Vécsi István ricsei polgármesternek Adolf Zukor díjat adományozott azért a fáradhatatlan és önzetlen tevékenységért, melyet az egykori hollywoodi filmmogul örökségének megőrzéséért és továbbörökítéséért folytat évek óta.

Méltó emléket kapott

A rendezvényen részt vett Bokor Balázs is. A Magyar Hollywood Tanács elnökehangsúlyozta, hogy Adolf Zukor méltó emléket kapott Magyarországon, az emlékház világszínvonalú, amire Ricse és az egész ország büszke lehet. Az emlékház megnyitását követő emlékkonferencián, az amerikai-magyar Kolibri Art Galéria tulajdonosa, Fekete Bernard Barna Ricsének, és az Adolf Zukor emlékháznak adományozta az 1947 óta a Paramount film-stúdiótulajdonában lévő ikonikus, “Az Élet Csodaszép” filmalkotás 2014-ben újra kiadott és a stúdió által engedélyezett szépművészeti film-plakátját. A jelenlevők megemlékeztek arról, hogy 30 éve mutatták be a Sose halunk meg című filmet. A film alkotója, rendezője és főszereplője, Koltai Róbert meghatottan idézte fel a film készítésének folyamtatát. A Magyar Hollywood Tanács január 7-ét Adolf Zukor emléknappá nyilvánította.