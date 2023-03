Immár tizenhárom éve, 2010 óta segíti, illetve összehangolja a mindennapi életet és a munkát, valamint a települések fejlesztését országgyűlési képviselőként dr. Seszták Miklós a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3. sz. egyéni választókerületben.

Mi minden határozza meg, hogy a választókerületben mely területek fejlesztése kapja meg a prioritásokat? Ebben szabad kezet kapnak a polgármesterek, esetleg a térség képviselője is tesz javaslatokat?

– Azokat a fejlesztéseket, amelyek a választókerület településein valósulnak meg, kizárólag a települések polgármesterei, illetve a képviselő-testületei, így ezeken keresztül közvetetten a település lakosai határozzák meg. Mi, képviselők arról tudunk tájékoztatást adni, hogy milyen pályázati prioritások várhatóak, de hogy ezen belül melyik település mire pályázik, abban teljesen szabad kezük van. Erre jó példát mutatnak a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati lehetőségek. A kiírásoknak köszönhetően az útfelújításoktól kezdve a gépbeszerzéseken keresztül egészen a közösségi terek kialakításáig – és még sorolhatnám tovább is – számos lehetőségük van az 5 ezer lélekszám alatti településeknek. Én hiszek abban, ha a polgármesterek rendszeresen találkoznak, a jó kollegiális viszonyt fenntartva egymással megbeszélik, átbeszélik a lehetőségeket, az mindenki számára előnyös lehet, hiszen így a más településeken felmerülő nehézségeket elkerülhetik, vagy a sikeres folyamatok átvételével gördülékenyebbé tehetjük az ügyek menetét.

Minden bizonnyal 2010 óta szerzett már annyi ismeretet a választókerületének adottságairól és sajátosságairól, hogy jól tudja, hol és mit érdemes fejleszteni...

– Több mint 50 éve élek itt Kisvárdán, a város és a térség adottságait ugyanúgy ismerem, mint mindenki más. Ezeket a sajátosságokat kell a lehetőségekhez képest kiaknázni. Azonban hogy mit és hol érdemes fejleszteni, az nem az én megszerzett vagy a meglévő tudásomon múlik, hanem elsősorban a falvak, városok adottságain. A Tisza közelsége miatti településeknél értelemszerűen az erre alapuló fejlesztéseknek van létjogosultságuk, de a logisztikai fejlesztések is csak ott képzelhetőek el, ahol erre az infrastrukturális lehetőségek adottak. Ha egy térségnek az élelmiszeriparban vannak fejlesztései, akkor arra kell fókuszálni, és nem irreális álmokat kergetve például arról álmodozni, milyen jó lenne nálunk egy igazi tengerparti fejlesztés, amikor ehhez hiányzik a tenger.

Hogy lehet összehangolni a területfejlesztést, hiszen ipari és mezőgazdasági települések vannak a kerületben? A munka és a fejlesztések összehangolásában nem jelent nehézséget, hogy Napkortól Dombrádig, Nagyhalásztól Fényeslitkéig tart a terület?

– Vannak olyan területfejlesztési tervek, megkezdett folyamatok, amelyeket be kellene fejezni, és nemcsak vármegyénk 3. számú választókerületét érintik, hanem az egész vármegyét vagy az egész országot, sőt akár az egész régiót. Ilyen például az M34-es gyorsforgalmi út megépítése. Az engedélyes kiviteli tervek megléte mellett elindultak a kisajátítási folyamatok, reményeink szerint hamarosan a kivitelezés is megkezdődhet. Ez fontos fejlesztési feladat, amelynek a fontossága messze túlmutat a szűkebb környezetünkön.

Mi volt a fő fejlesztési irányvonal 2022-ben, s mire szeretnék helyezni a hangsúlyt ebben az évben?

– A 2022-es év egy nagyon sajátos év volt, és ez a sajátosság érezhető volt a fejlesztési irányvonalakban. Az orosz–ukrán háború, az uniós szankciós politika, az energiaár-robbanás, az infláció – ideértve az építőanyag árának emelkedését is –, a brüsszeli stop a fejlesztési pénzek terén meghatározta mind a lehetőségeket, mind az elképzeléseket. Mindennek következtében a korábban másodlagosnak tűnő prioritások váltak elsődlegessé, gondoljunk csak arra, hogy most az energetikai beruházások kerültek előtérbe, hiszen ha magasak az árak, akkor mindenképpen takarékoskodni kell, akár úgy is, hogy ezek a fejlesztési lehetőségek kerülnek elsődlegesen a középpontba. Ugyanakkor meg kell jegyeznem azt is, hogy olyan fejlesztések nem tudtak megindulni az EU-s fejlesztési források befagyasztása miatt, amikre nagyon nagy szüksége lenne a településeknek. Itt gondolok többek között a tervekkel rendelkező, beígért, szükséges és nagyon várt szennyvízcsatorna-fejlesztésekre, de folytathatnám a sort. Az idei esztendőben nagy hangsúlyt kell fektetnünk az M34-es gyorsforgalmi út további lépéseinek a megtételére.

Összességében hogy értékeli az elmúlt évek fejlődését a választókerületében?

– Az elmúlt 8-10 év fejlődése szemmel látható, és úgy gondolom, mindez egyértelműen érezhető is. Ebben a nehéz helyzetben kell megmutatniuk a közösségeinknek, hogy a „szűkebb esztendőben vagy esztendőkben” a józan előrelátás és a fejlesztési lehetőségek maximális kihasználása adja meg számukra a stabilitást.

KM