A kérdésre dr. Podlovics Roland alpolgármester válaszolt, megerősítette, hogy a nagy vízigényű gyárak tisztított szennyvizet használnak majd, egy külön vezetéken jutna el hozzájuk az a víz, amit a lakosság már egyszer felhasznált.

Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta: a város ipari fejlesztési programjáról több olyan egyeztetés is történt, amin az ellenzéki képviselők is részt vettek, ezért nem érti a kritikai hozzászólásokat, megjegyzéseket. Modern és fenntartható beruházások indulnak el, melyek többféle munkalehetőséget nyújtanak a kvalifikált munkaerőnek, s melyek helyben tudják tartani a fiatalokat.

Eredményes felderítés és nyomozás

– Valamennyi szakmai fórumon jó színvonalúnak minősítették a nyíregyházi rendőrség tavalyi munkáját, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs hová fejlődni, ugyanis a közterületen elkövetett bűncselekmények száma enyhén emelkedett 2022-ben az előző évhez képest, de ne feledjük, a pandémia alatti lezárások idején lelassult az élet – mondta Tóth Attila rendőralezredes, kapitányságvezető, aki a Nyíregyházi Rendőrkapitányság elmúlt évét értékelte a testület előtt. A beszámolóból kiderült: a városi kapitányság nyomozási eredményessége az országos átlag feletti, a megyei jogú városok között a 6. helyen áll, nincs okuk szégyenkezni. Hasonlóképpen a bűncselekmények felderítésének eredményessége is elérte a 80 százalékot. – A hangsúly a megelőzésen lesz a következő időszakban is, a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, és a balesetek számának csökkentésére fókuszálunk – mondta.

– Szándékos emberölés nem történt a városban, a rablások száma 30 százalékkal csökkent, a személy elleni bűncselekmények, a testi sértések jellemzően a családon belül vagy két ember között történtek. Sziszifuszi harc folyik a kábítószerrel szemben, a rendőrség akkor hatékony, ha a terjesztőkre koncentrál, 12 hálózatot/ terjesztőket számoltak fel tavaly, ez szintén eredményes mutatónak számít – a kiemelt bűncselekmények típusait a rendőrkapitány. Majd hozzáfűzött egy érdekes megjegyzést: a közterületi a rongálások nagy százalékát nem nyíregyháziak követik el, hanem vidékiek.

Képviselői kérdésre megerősítette, hogy a rendőrségnek fontos célja az internetes csalásokkal szembeni hatékony fellépés, ebben a témában rendszeresen szerveznek prevenciós előadásokat is.

Emelkedett tavaly a közúti balesetek száma, 13 halálos baleset történt. A közúti ellenőrzések visszafogják a szabálytalankodókat, a rendőrség a passzív biztonsági eszközök rendszeres ellenőrzésével is szeretne tenni a súlyos kimenetelű karambolok megelőzéséért. Tóth Attila cáfolta azokat az alaptalan híreszteléseket is, miszerint nincs Nyíregyházán elég rendőr.

– A városi kapitányság személyi állományának feltöltöttsége 90 százalék feletti – hangzott el.

2022-ben több tízezren haladtak át a megyeszékhelyen, az orosz- ukrán háború kapcsán is van mire figyelniük a rend őreinek, és a katasztrófavédelemre is plusz terhet pakolt a migráció, a menekültek segítése. – Ezzel párhuzamosan a mentési, tűzvédelmi és a hatósági feladatokat is maximálisan teljesítették a kirendeltség munkatársai – emelte ki Gerebenics Károly tűzoltó ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető. Megtudtuk, az aszályos időjárás miatt sok szabadtéri tűzesthez vonultak, a tüzek nagy része valamilyen gondatlanságból következett be, nem egy esetben lakóházakat is veszélyeztettek.

Komfortosabb első lakásvásárlás

Mindkét beszámolót elfogadta a testület, a képviselők megköszönték a rendőrök, és a tűzoltók munkáját, majd szociális ügyek megvitatásával haladt tovább az ülés.

A szociális ellátások területéhez tartozóan a közgyűlés módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletet, ami alapján két új ellátási formát vezethetnek be (a más támogatási formára nem jogosult gyermekek étkezési térítési díjának támogatását, valamint a rezsiköltség támogatást azoknak a 75. életévüket betöltött nyugdíjasoknak, akik lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak). Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet szintén módosították, a kérelmezésnél emelkedik az egy főre jutó jövedelemhatár (vagyis bővülhet a támogatható kérelmezők száma) és emelkedhet a lakás vételárának összege (35 millió forintról 45 millió forintra).

Jászai Menyhért alpolgármester úgy fogalmazott: a szociális kiadásokon, támogatásokon nem spórol a város, épp a mostani időszakban, a rezsiválság idején szükséges odafigyelni a rászorulókra.

– Közel 800 család kaphatott ingyen tűzifát az idei fűtési szezonban – emelt ki egy fontos elemet az idei támogatások közül az alpolgármester. KM