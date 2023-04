Mi lenne, ha a „Mozdulj, Nyíregyháza” mozgalom keretében össze kellene szedni a szétdobált rengeteg cigarettacsikket. De nem csak téren láttam, a Színház utcában is, sőt sokszor az autósok a lehúzott ablakon csak úgy kidobják. Félelmetes, szinte minden harmadik ember szívja a cigarettát, köztük rengeteg a fiatal, s bizony lányok is. Ilyenkor eszembe jut: vajon miből van pénzük erre a szenvedélyre? De nem is ez a lényeg, hanem a nikotin(éhség) mennyire káros az egészségre, a környezetre. Visszatérve a térre, látom, rendszeresen takarítják, seprik, de minden kis zugba ők sem tudnak bejutni. Ez közterület, sokkal jobban meg kellene becsülni.

Egy nem dohányzó