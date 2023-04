Izgalmas feladat egy fiatal néprajzosnak ha egy intézmény élére állhat, főleg úgy, hogy körülötte a világ megbolydult. Két éve kezdte meg a munkáját, a pandémia, gazdasági válság közepén.

– Nem nehézségként, hanem próbatételként éltem meg ezeket a kihívásokat – fejtette ki Baloghné Szűcs Zsuzsanna. – Fiatalos lendülettel fogtunk hozzá a munkához, célunk, hogy a múzeumfalut megújítsuk a fiatal generáció számára is érdekes, befogadható módon. Tavaly megdöntöttük az addigi látogatószámot, próbáljuk a különböző szolgáltatási portfóliónkat is kiszélesíteni.

Az igazgató elmesélte, hogy nagyon izgalmas látványtárat is létrehoztak, ahol a tárgyak evolúcióját mutatják be, hogy a régi eszközök hogyan változtak át a mai modern kor követelményeinek megfelelően. A fiatal generációnak szeretnék közelebb hozni a régmúltat. A húsvéti programsorozatot is hasonló koncepció alapján állították össze.

– Természetesen a keresztény hagyománykör bemutatása képezi az alapját a programoknak. – A küldetésünk, hogy a falusi ember élete és a vallási nézete összeforrt, nem szétválasztható. Így tehát húsvétkor Krisztus halála és a feltámadás ami minden területen megjelenik.

Belső tisztulás

Az igazgató részletesen kifejtette, hogy milyen böjti ételek kerülnek az asztalra, nagyszombaton már bekacsint egy kicsit a húsvét a múzeumfaluba, több mindent megmutatnak az ünnepből, de az igazi nagy ünnepi kavalkád vasárnap kezdődik, amikor még a múzeumfalu templomát is díszbe öltöztetik. Nagyon sok programmal készülnek, például a szatmári tájegységen először mutatják be azt a különleges szokást, hogy a fiúk nemcsak akkor gyűjtötték a tojásokat amikor locsolkodtak, hanem amikor Krisztus feltámadását énekelték körbe.

– Tulajdonképpen ez egy szerelmi játék volt, a kiszemelt leányzó házához mentek el a legények. Isten dicsőítő énekeket adtak elő, a leány pedig kiadta a tojásokat, ezt a játékot egy csapat hajdúnánási legény fogja bemutatni az érdeklődőknek, sok egyéb izgalmas program mellett.

A tojás a termékenységet, a piros szín pedig Jézus vérét szimbolizálja, és hogy hogyan írták szakavatott kezek a tojásokat, meghallgathatják a podcastben, de akár a Sóstói Múzeumfaluban ki is lehet próbálni a különböző technikákat, valamint hagyományos húsvéti ételeket is lehet kóstolni.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a podcast beszélgetésben sok egyéb érdekességről, a hagyományos húsvéti ünnepkör változó időpontjáról, izgalmas szokásokról, a locsolkodás rítusáról, a térségre jellemző ételekről is részletesen mesélt.

LN