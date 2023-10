Óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években a Magyar Honvédség, s ahogy azt olvasóink megszokhatták, e folyamat fontos állomásairól lapunkban is olvashatnak. Az előrelépés az önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszerre is jellemző, ami a mögöttünk álló években sorra hozta az újabb és újabb sikereket. Hogy milyen hosszú utat járt be ez a szolgálati forma, és hová lehet még fejlődni, arról Vantal Zsolt ezredes az MH. 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka beszélt a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában. Mint mondta, rendkívül fontos hazánknak a tartalékos rendszer.

Óriási az előrelépés

– A tartalékos rendszer fejlesztése 2017-ben kapott új lendületet, akkor még csupán 17 tartalékos katona szolgált hazánkban. Benkő Tibor, az akkori vezérkari főnök sérelmezte is mindezt, és akkor azt tűzték ki célul, hogy 20 ezer tartalékos katona teljesítsen szolgálatot. Az azóta eltelt időben nagyot léptünk előre, ma már több mint 11 ezer regisztrált önkéntes tartalékosa van a Magyar Honvédségnek – elevenítette fel a kezdeteket Vantal Zsolt. Az ezredes arra is kitért, jelenleg egy átmeneti időszakot élünk: 2017-ben két tartalékos ezred volt, köztük a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, míg napjainkban összesen hét.

– A mi ezredünknek három megyében több mint 1100 tartalékosa van, melyből állandó alkalmazásban 2–300-an vannak. Mindez az aktuális feladatoktól függ. Az emberek sokszor nem tudják, milyen feladatokat látnak el a tartalékosok, bár a koronavírus-járvány idején szinte minden nap találkozhattak velük az emberek. Akkoriban főként az intézmények fertőtlenítésében, a kórházakban különféle támogató feladatokban vettek részt, és a határokon teljesítettek szolgálatot. Ez egészen a járvány végéig megmaradt, ma pedig műveleti besorolású katonai szervezetek gyakorlatain is részt vesznek. A határ menti feladatok is megmaradtak, tavaly én is voltam a déli határon egy komplett tartalékos állománnyal. A rendőrökkel együttműködve több 300 tartalékos volt ott – tette hozzá Vantal Zsolt, akitől azt is megtudtuk, a speciális feladatokra a szolgálat előtt külön felkészítést kapnak a tartalékosok, és az elöljárók tapasztalatai szerint kiválóan végzik a munkájukat.

Alig van különbség

– A szolgálatminőségben alig van különbség köztük és egy hivatásos vagy szerződéses katona között, és mindezt nemcsak én mondom, a kollégák is erről számolnak be. Többek között ennek is köszönhető, hogy ma már külföldi gyakorlatokon is részt vesznek a tartalékosaink.

– A koszovói missziókon készenléti feladatokat látnak el a katonáink, beleértve a tartalékosokat is, akiknek ugyanazon elvárásoknak kell megfelelniük, mint a többi katonának. A kontingensparancsnokok nagyon örülnek annak, az önkéntes területvédelmi tartalékosok is a kötelékükben szolgáltak. Tavaly márciusban tért haza az első tartalékos szakasz Koszovóból, s a parancsnok rendkívül elégedett volt a munkájukkal. A 2-es területvédelmi ezrednek nemzetközi kapcsolata is van egy lengyel területvédelmi dandárral, s az idén nyáron volt egy közös gyakorlatunk Magyarországon. Büszkén mondhatom, ez volt az első olyan éles gyakorlat, melyet tartalékos századparancsnok vezetésével két magyar tartalékos szakasz és egy lengyel szakasz hajtott végre. Ez egy komplex kötelék-ellenőrző gyakorlat volt, mellyel a vezérkari főnök is elégedett volt – számolt be a rendkívüli gyakorlatról a parancsnok, aki bár folyamatosan „szállítja” a sikereket az irányítása alatt álló ezred, soha nem lehet teljesen elégedett.

– A sikerek mindig arra sarkallják az embert, hogy még jobb legyen. Akkor leszek igazán elégedett, ha hozzáadott értéket tudok felmutatni, amikor majd átadom az ezred vezetését az utódomnak. Úgy vélem, jó úton járok, de mindig van még hová fejlődni, sokat kell dolgoznunk azon, hogy jobban megismerjen minket a társadalom – hangsúlyozta Vantal Zsolt. A teljes beszélgetést meghallgathatják a szon.hu-n.

Kép: A külföldi kontingensparancsnokok is elismerik a hazai tartalékosokat | Fotó: Honvédség