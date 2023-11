A honatya emlékét ápoló szervezetek meghívására november 4-én és 5-én vármegyénkben vendégeskedik a Szlovák Fasisztaellenes Harcosok Szövetsége és a szövetség Tőketerebesi Területi Bizottságának küldöttsége. A látogatás célja, hogy a felvidéki vendégek megismerkedjenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye hagyományaival és antifasiszta értékeivel, valamint tárgyaljanak a további együttműködési lehetőségekről. Először Tiszadobot keresik fel november 4-én, ahol megismerkednek a településsel is. Mivel Tőketerebesen is van Andrássy-kastély, a közös múltból építkezve keresik az együttműködés lehetőségét a hagyományápolásban. Tiszadobról Nyírbátorba utazik a küldöttség november 5-én. A következő állomás Tarpa lesz, ahol Szécsi Szabolcs polgármester fogadja a küldöttséget. A delegáció tagjai a tarpai temetőben megkoszorúzzák majd Bajcsy-Zsilinszky Endre sírját, és virágokat helyeznek el a szobránál is.