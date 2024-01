Akinek nincs még programja mára, ellátogathat délben a Leveleki-víztározóhoz, s megnézheti – de akár még részt is vehet benne –, hogyan merülnek meg a jeges vízben a bátor férfiak és nők.

Több éves hagyomány már ugyanis a leveleki tónál a rozmárnap, amit az idén január 20-án rendeznek meg. A szervezők 10 órától várják a merülésre vállalkozókat és az érdeklődőket. Lesz forralt bor, meleg tea, sült gesztenye, ebédre pedig gulyással készülnek. Egy óriási máglya mellett lehet majd melegedni, de a program résztvevőire szauna is vár jelképes összegért. A jeges merülés 12 órakor kezdődik. A rozmárnapnak karitatív célja is lesz, a kisvárdai kórház gyermekosztályának gyűjtenek adományokat. A zenéről, a jó hangulatról Grózinger Zsolt gondoskodik.