Az iparban már utat tört magának a mesterséges intelligencia, az egészségügyben a diagnosztikában fejlődik rohamosan, s lassan bekúszik az oktatásba is. Persze egyáltalán nem arról van szó, hogy robotok és szoftverek fogják tanítanák majd a jövő nemzedékét, azonban a fiatal generációk már most is okosan használják az MI-t .

A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának nevezik. Mire képes az oktatásban? A ChatGPT 2022-es megjelenése után számos hazai tudományegyetem kidolgozta az MI-vel kapcsolatos állásfoglalását, mely a hallgatók és oktatók felé szabályokat fektet le. Erről is beszélgettünk Tanyiné dr. Kocsis Anikóval, a Nyíregyházi Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének vezetőjével.