Matavovszky Dániel

Fotó: Sipeki Péter

Matavovszky Dániel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója szerda délután ismertette, hogy mi várható az idén a fürdő életében. Részletezte a január 15-étől bevezetendő új jegytípusokat, hogy bővült a szaunavilág, valamint megtudtuk, hogy a belépőkért csak hétvégén kell öt százalékkal többet fizetni az idén. – Tavaly indítottuk el az online jegyértékesítést, amelyen keresztül nem változnak a hétvégi jegyárak sem. A hétfői és csütörtöki nyugdíjas napoknak is nagy volt a sikere, így az idén ez is megmarad, ahogy a mindennapos szaunaprogramok is – mondta a vezérigazgató, és hozzátette: májustól újabb eseményekkel és fejlesztésekkel várják a vendégeket. A gyógyászat is hasonló feltételekkel vehető igénybe az idén is, mint eddig, évente kétszer, tizenöt alkalmas kúra írható ki NEAK támogatással, a gyógykezelések ára átlagosan kettőszáz forinttal emelkedik.

Nagyszabású tervek

Matavovszky Dániel beszélt a 2024-es célkitűzéseiről is, növelni akarják a látogatószámot, szeretnék ha minél több helyi, nyíregyházi vendége lenne a fürdőnek. – Biztos vagyok benne, hogy gazdaságilag sikeres évre számíthatunk, sok újdonsággal készülünk, nyárra is tervezünk több olyan fejlesztést, ami elég nagy durranás lesz – ajánlotta a vezérigazgató, és reményét fejezte ki, hogy sokan fognak majd elégedetten távozni.