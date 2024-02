– A tervezett Nyírfa téri faápolási munkálatok még február 5-én, hétfőn is folytatódnak és előreláthatólag ezen a napon be is fejeződnek. Az eddig lezárt parkolók már használhatók lesznek, ám a gyalogosokat érintően átmeneti útlezárásra még számítsanak a városlakók.