Soha nem látott mértékű, rekordösszegű költségvetést fogadott el legutóbbi ülésén a nyíregyházi önkormányzat képviselő-testülete. A büdzsé mérlegfőösszege 145,143 milliárd forint.



A közgyűlési vitát megelőzően a könyvvizsgáló külön kiemelte, hogy a városnak jelenleg nincs hiteltartozása. Mit érzékelnek mindebből a városlakók?

A nagyságrendről, a változásokról csak annyit jegyeznék meg, hogy amíg 2010-ben alig több mint 31 milliárd forint volt a mérlegfőösszeg, az most már 145 milliárdnál is több, de a legfontosabb kétségkívül az: nincs egyetlen kifizetetlen számlánk, és hitelünk sincs. Ehhez képest 2010-ben csődhelyzetben vettem át a város vezetését – több mint 23 milliárd forint volt a mínusz, több száz nyíregyházi cég és vállalkozó nem kapta meg a munkadíját úgy, hogy közben be kellett fizetnie az általános forgalmi adót. A koronavírus-járvány, a háborús helyzet és az energiaárak drasztikus emelkedése sem vetette vissza Nyíregyházát a fejlődésben, ez a takarékos, észszerű gazdálkodásnak köszönhető. Az volt az alapvető törekvésünk, hogy biztonságosan működjenek az intézményeink, a bölcsődéink, az óvodáink, az iskoláink, amiket felújítottunk, és újakat is építettünk. Eközben fizetjük a rezsiköltségeket, és biztosítjuk a pluszszakembereket. Nem egy átlagos időszakot élünk, a városlakó annyit érzékel mindebből, hogy a stabil működésünk mellett megújulnak az utak, a közlekedési csomópontok, az ipari park folyamatosan bővül, ami több ezer új munkahelyet generál, és bővül a beszállítói, szolgáltatói kör is.

A nagykörút bezárásával, a délnyugati szakasz négysávosításával újabb stratégiai területet sikerült lefedni, ami a közlekedők biztonságát szolgálja

Beruházási bumm tapasztalható Nyíregyházán: egyre több befektető döntött az ipari park mellett. Minek tulajdonítható a vármegyeszékhely vonzereje?

A 640 hektárral bővített Nyíregyházi Déli Ipari Park infrastruktúrájának megteremtése országos összehasonlításban is óriásinak számít, mérföldkövet jelent a város gazdaságfejlesztésében, a színvonalas munkahelyek megteremtésében. A kormány az elmúlt években több ütemben, összesen 192 milliárd forint támogatást nyújtott az ipari park fejlesztéséhez, ebből 152 milliárd forint közvetlenül az önkormányzathoz érkezett. A világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő része az elektromosautó-iparhoz kötődik. A dél-koreai W-Scope (melynek első európai gyára Nyíregyházán épül) szeparátorfilmet fog gyártani akkumulátorokhoz. A 27 telephellyel rendelkező Boysen letelepedését a BMW közelsége is inspirálta.

A német cég első elektromosautó-gyártáshoz kötődő üzeme épül nálunk, ahol fém tartó-takaró lemezeket gyártanak majd. A kínai Sunwoda Kelet-Magyarország egyik legnagyobb gazdasági szereplőjeként és munkáltatójaként érkezik Nyíregyházára, és nálunk építi fel első európai üzemét. A vállalatcsoport a fogyasztói elektronikát tekintve világelső, leányvállalata pedig az elektromos autók akkumulátorgyártói között a top 10-ben szerepel. A Sunwoda nemcsak a magyar környezetvédelmi előírásoknak, hanem más nemzetközi elvárásoknak is megfelel, hogy a gyár működése fenntartható, a környezetre gyakorolt hatása pedig a lehető legkisebb legyen. A linzi székhelyű MCE Csoport az acélszerkezet- és hídgyártás, energetika és repülőgépipar számára speciális acélszerkezetek teljes körű kivitelezése terén van jelen világszerte. A nyíregyházi leányvállalat több mint 3 évtizede tevékenykedik városunkban, kinőtték az eddigi helyüket, és most az ipari parkunkban 11 hektáron fejlesztenek. Az Electrolux a svéd Qvantum hőszivattyúgyártónak adta el a nyíregyházi gyártóüzemét, az említett öt befektetőóriásból ők kezdenek a leghamarabb. A jelenlegi önkormányzati ciklusban a városvezetés célja a hatékony gazdaságfejlesztés, színvonalas munkahelyek teremtése. A Nyíregyházi Ipari Park olyan beruházókat vonzott a régióba, amelyek nem pusztán munkahelyeket hoznak létre, de jelentősen hozzájárulnak a gazdasági mutatók növekedéséhez is hosszú távon.

Mit üzen mindazoknak, akik féltik a környezetet, a természetet a befektetők letelepedésével, térhódításával?

Az ipari park fejlesztésénél kiemelten figyelembe veszünk minden környezetvédelmi szempontot. Nagy környezeti terheléssel járó beruházást nem fogadunk. A szigorú határértékeket betartatjuk, ezt már a szerződéskötés előtt tisztáztuk minden érdekelttel. Garanciális elem, hogy egy saját környezetvédelmi monito­ringrendszert hozunk létre. A környezetvédelmi hatóság rendkívül fontosnak tartja az együttműködést az ipari park fejlesztéséért felelős szakemberekkel. A nemrég mellettünk beruházók előzőleg több országban érdeklődtek, konkrét városokat versenyeztettek meg. Minimum egy évet vett igénybe a minden apró részletre kiterjedő tárgyalássorozat, mely során a kormányzattal is egyeztettünk. Minden általunk kért kritériumnak meg kellett felelniük a befektetőknek, ez komoly technológiai beruházást igényel. Arra is ügyeltünk, hogy ne egymással konkuráló cégek érkezzenek, és illeszkedjenek a város gazdasági összképébe.

A munkahelyek mennyisége és minősége biztonságot, megélhetést nyújt, és ez a képzési, oktatási szektor előrelépését is hozza. Lényeges a cégek társadalmi felelősségvállalása, a beruházások új beszállítókat vonzanak, és pozitív hatással lesznek a helyi vállalkozói és szolgáltatói szektorra is.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere

Forrás: Fotó: önkormányzat

A Nemzeti Befektetési Ügynökség „Év befektetője” díjátadóján gyakori vendég Nyíregyháza polgármestere. Tavaly „Az Év Új Beruházója” díj a W-Scope Hungary Plant Kft.-t illette, most pedig „az év állandó újrabefektetője” lett a Lego Manufacturing Kft.

A Lego Manufacturing Kft. eddig több mint 1 milliárd eurót fektetett be nyíregyházi telephelyébe. Az üzem a dán vállalat három azon gyára közé tartozik világszerte, amelyek a legógyártás teljes folyamatát lefedik. A régió legnagyobb munkáltatója tavaly jelentette be legújabb fejlesztését: csomagolóegységekkel, raktárterületekkel, adminisztratív épületekkel és egyéb kiegészítő létesítményekkel bővül a magyar operáció. A létesítmény 2025-re az eredeti több mint kétszeresére, 262 ezer négyzetméterre nő. Ez nekünk, nyíregyháziaknak nagy büszkeség.



A nagykörút bezárásával, a délnyugati szakasz négysávosításával újabb közlekedési stratégiai területet sikerült lefedni. Hogyan tovább, mik a közeljövő tervei e téren?

Fontos célunk (tervben van) a külső körgyűrű bezárása, és jelentősen átépül a vasútállomás környéke is egy intermodális csomópont megvalósításával, ennek célja, hogy a közúti és vasúti közösségi közlekedés fizikailag összekapcsolódjon. A nyomvonal kiválasztásánál járunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 4-es számú főút Debrecen–Nyíregyháza közötti szakasza 2x2 sávosítását illetően. Egy másik nagy projektünk a Tokaji úti aluljáró tervezése, ez is folyamatban van. Szeretnénk bezárni a külső körgyűrűt Nyírszőlős és Nyírtura között, melynek meghatározó szerepe lehet a város jövőjét illetően, és ezzel az agglomeráció is sokat nyerne. A nyugati elkerülő azért is előnyös, mert csökkenti a belső forgalmat. A térségi kisugárzásunk a munkaerőpiacra is hat, hiszen sokan dolgoznak most is Nyíregyházán a környező településekről.

A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot, ahol a hazai környezetben sprintelő Boros Bence győzött

Forrás: Fotó: KM-archív

Az Atlétikai Centrum, az uszoda és a jégpálya után hamarosan átadják a vadonatúj stadiont, ami az élvonalba közelítő Nyíregyháza Spartacus impozáns otthona lehet. Ezzel véget érnek a sportberuházások?

Korántsem. A korszerű teniszközpont kialakítása a következő elképzelésünk. A sportfejlesztések elérték céljukat: a mozgás életforma lett Nyíregyházán. A város hatalmasat lépett előre ezen a területen is az utóbbi bő egy évtizedben. Ez pedig kedvező hatással van a település arculatára is. Kívül-belül megújult az egykori Bujtosi Szabadidő Csarnok, ami már Continental Aréna, az évtizedekig ígérgetett városi jégpálya (aminek az elmúlt szezonban 30 ezer látogatója volt) és az Eissmann Városi Uszoda is a belváros ékessége, az Atlétikai Centrumban nemrég rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot. Nemsokára elkészül a 8219 férőhelyes multifunkciós stadion, ami új távlatokat nyithat meg. Az állami program részeként épül egy új szabadidősport-központ öltözőkkel, fitneszteremmel, kiszolgálóegységekkel, új rekortán futópályával. A kispályás focisták nagy örömére három műfüves pálya lesz az eddigi salakosok helyén. De ne feledkezzünk meg a 27 kondiparkról, a 79,6 kilométernyi kerékpárútról, a 14 ovisportpályáról, a 4 műfüves grundpályáról és a tornatermi felújításokról sem! A Mozdulj Nyíregyháza! évi több mint 800 foglalkozásával mintegy 40 ezer embert érint. Azt is mondhatnánk, hogy sportot űzünk a sportos beruházásokból, fejlesztésekből is.