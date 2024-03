Különleges berendezés a fárasztógép: a szimulátor élethűen visszaadja, hogy milyen is egy hal fárasztása a bevágás után.

Kicsik és nagyok is kipróbálhatták a berendezést az elmúlt héten pénteken és szombaton az immár kilencedik alkalommal megrendezett Halcatraz Horgászfesztiválon, s bizony voltak, akik szinte megizzadtak, mire a képzeletbeli partra hozták a zsákmányt, de volt arra is példa, hogy végül a termetesebb harcsa győzött.

Intenzívebben táplálkoznak

Aki pedig a fárasztásban elfáradt, sült hallal pótolhatta az energiákat. Ez a finomság is várta a látogatókat, akik neves horgászok előadásait is meghallgathatták, sok jó ötletet, tanácsot kapva tőlük.

Szabó Bence például a finom method technikáról osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel. Előadásában utalt arra, hogy a 2024-es fejlesztéseik gerincét is ez a módszer jelenti.

– Ennek több oka is van. Egyrészt folyamatosan tanulunk mi magunk is, másrészt folyamatosan változnak a vizekben tapasztalható körülmények, a halak táplálkozási szokásai. Nem titok, hogy ezzel a technikával elsősorban nem pontyokra horgászom, hanem keszegekre, kárászokra. A finom method módszerrel a pontyok is megfoghatóak még a hideg vízi szélsőséges körülmények között is, de nem baj, ha van valami alternatív halfaj, esetemben ezek a dévérek. Kellően finom felszereléssel eredményesen lehet horgászni a tél végi és a kora tavaszi időszakban is – magyarázta a fiatal horgász.

"Nem várható el senkitől sem, hogy úgy ismerje a kiválasztott vizeket, mint a tenyerét." - Szabó Bence

Lágy bot, könnyű orsó

– Mint közismert, a téli időszakban a halak táplálkozása nagyon visszafogott, még az intenzíven telepített horgászvizekben is. A nyári időszakban egy 5 órás versenyen meg lehet fogni akár 100 kiló pontyot, azonban egy hideg téli nap eltelik úgy, hogy még kapásunk sincs. Ennek egyetlen oka van, mégpedig az, hogy nem jó helyen horgászunk.

– Nem várható el senkitől sem, hogy úgy ismerje a kiválasztott vizeket, mint a tenyerét. Én sem ismerem az összes tavat, ezért nem tudom, hogy hol kell keresni a pontyokat, azonban a dévérek, illetve a kárászok a hideg vízben is sokkal intenzívebben táplálkoznak, vagy inkább azt mondanám, hogy a táplálkozásuk intenzitása sokkal jobban hasonlít a nyárira, mint a pontyoké.

– Gyakran előfordult, hogy pontyot szerettem volna fogni, ám nem sikerült, viszont keszegkapásaim voltak, s ezért módosítottam a stratégiámat, változtattam a felszerelésemen, az etetőanyagon, és egy nagyon jó pecázás lett a végére annak ellenére, hogy egyetlen pontyot sem tudtam fogni – mesélte Szabó Bence.

– A finom horgászat eszközigénye speciális abból a szempontból, hogy a botot, az orsót, a végszereléket, illetve a csalogatóanyagokat is a megfogni kívánt halak méretéhez célszerű igazítani. Ennél a módszernél fontos, hogy kellően lágy bottal kell horgásznunk, illetve egy hozzá illő, könnyű orsót kell használnunk.

Füstölt halat is kóstolhattak a vendégek

Halkan csapódjon a vízbe!

– A kellően lágy bottal, a könnyű orsóval és egy finom szerelékkel 50-60 dekagrammos dévéreket vagy kárászokat is lehet fogni. Főleg 360-as, 390-es botok jöhetnek szóba, amikkel 40-60 méterre könnyű kosárral lehet pontosan horgászni.

– A method feeder végszerelék központi eleme a me­thodkosár. Nem szükséges túlzottan nagyot használni, de nyilván fontos, hogy minden dobással eljusson az etetőanyag a vízbe, s arra is érdemes figyelni, hogy halk csobbanással csapódjon be. Azokhoz a lágy botokhoz, amiket én használok, a 30 vagy 40 grammos kosarak illenek. Ha szélcsendes napunk van, akkor lehet a könnyebbet, a 30 grammosat választani. Ha nagyon közelre horgászunk, ettől is könnyebbet válasszunk. Ha egy picit szelesebb az időjárás, és úgy 60 méterig szeretnénk elhajítani a készséget, a 40 grammos kosár a legjobb megoldás.

– Nagyon fontos a végszerelék utolsó 15 centimétere is. Ennek minden eleme kulcsfontosságú, legyen az horog, tüske vagy éppen a csali – árult el újabb tapasztalatokat Szabó Bence.

– A véleményem szerint az előke legyen monofil. Ez nem azt jelenti, hogy a finom method technikához a monofil előke a legjobb választás, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a fonott előkék jóval lágyabbak, és ha fonott zsinórra kötjük az előkénket, akkor talán természetesebben tud mozogni a csali a horoggal együtt a kosár környékén, azonban a tavak jelentős részén a fonott zsinór használatát már nem nagyon favorizálják a tógazdák, és a versenyszabályzat is monofil előkét követel meg tőlünk.

– Ezért én a téli időszakban is monofil előkével szoktam horgászni. Ennek a vastagsága azonban jóval vékonyabb, mint mondjuk a nyári szezonban, tehát 14-es, esetleg 16-os vastagságú előkét szoktam kötni.

– Fontos az is, hogy milyen horgot használunk. Legyen könnyű és vékony húsú. A pontyozáshoz nem feltétlenül szükséges vastag húsú, erős pontyozóhorog, arra törekszem, hogy a lehető legkisebb és a lehető legkönnyebb horgot használjam, hiszen így tudom a kapásaim számát növelni.

Öblös, szakáll nélküli horgok

– Az általam használt horog kifejezetten öblös típusú, hiszen egyrészt beeshetnek bónuszhalak, másrészt az intenzíven telepített és a természetes vizek nagyobb testű dévéreire is jellemző, hogy vastag szájpárnával rendelkeznek, és ezek az öblösebb, szakáll nélküli horgok sokkal jobban meg tudják a halakat tartani. A horog mellett a csalitüske is nagyon fontos. Rengeteg kapható, a 6 milliméterestől 15 milliméteresig van normál, vékonyított és vastagabb fajta is. Mindenképpen célszerű a legkisebb, legvékonyabb tüskét választani a finom horgászathoz, a téli időszakban pedig kimondottan előnyös. Én egész évben a legkisebb, legvékonyabb tüskéket használom, hiszen a nagyobb méretű csalik is nagyon jól megállnak rajtuk. A legjobb tüske az, aminek kettő szakálla van, az egyik jobbra áll, a másik balra, és emiatt sokkal jobban tartják a finomabb, puhább csalikat is. A fülük is egy picikét nagyobb a többihez képest, így a megkötésük is egyszerű.

Pici csalikat vegyünk elő!

A szakember szólt az etetőanyag használatáról is.

– Manapság az intenzíven telepített tavak többségében már laknak tokhalak. Ezek a halak nagyon meg tudják nehezíteni, sőt tönkre is tudják tenni ezt a fajta finom me­thod pecát. A téli időszakban ugyanis nagyon aktívak, ugyanúgy keresik a táplálékot, mintha nyár lenne, és mivel egy rendkívül falánk halról beszélünk, addig nem fog elmenni a horgászhelyünkről, ameddig van eleség, vagy amíg meg nem fogtuk. Viszont ha nem tudjuk megfogni, akkor garantáltan tönkreteszi a pecát, mert addig nem akad a horogra se ponty, se keszeg, se kárász, amíg a tok ott van.

– Azt figyeltem meg, hogy sokkal jobbak az esélyeink akkor, ha nem halas kajával vagy halas pellettel horgászunk, hanem klasszikus kukoricás, naturális jellegű hallisztmentes etetőanyaggal, ez ugyanis kevésbé attrak­tív a tokhalak számára, de a dévérek, a kárászok, a kisebb pontyok ugyanúgy szeretik, mint a halas kaját. Tél végén a naturális eleséget meg szoktam édesíteni – mondta Szabó Bence, aki az előadásában kitért a csalira is. Mint kiemelte, a method technika alkalmazásakor a tél végi és a kora tavaszi időszakban érdemes elővenni a picike csalikat.