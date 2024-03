Kevesen tudják vármegyénkben, hogy Csengerben élt, és ott is temették el a szabadságharc legfiatalabb katonáját, az 1835-ös születésű Képessy Gyulát. Máig ismeretlen módon fiatal kora ellenére be tudott állni honvédnek az akkor 13-14 éves fiú. Már 1849 februárjában–márciusában Máramaroson csatázott, és Nova Selicnél kapott egy lövést, két szúrást és egy vágást. Sebesülten elfogták, és Tarnowba vitték, ahol öt hónapig volt. Innen Bécsbe kísérték, mondván: ha a rebelliseknél tudott szolgálni, itt is képes lesz rá, majd megerősödik. Besorozták, és tíz év öt hónapig volt osztrák katona. Sírját a Csengeri Patrióta Egyesület tagjai koszorúzták meg.