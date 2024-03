„Azzal, hogy elfogadjuk emberként a másikat, sokat segítünk az ő saját megítélésén is. Talán ezeknek a társadalmi folyamatoknak a fejlődését is elő tudjuk hozni, ha mindenki partnerként kezeli az adott fogyatékkal vagy Down-szindrómával élőt."

A Down-szindróma egy veleszületett kromoszóma-eltérés, ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következményeként jön létre. A 21. kromoszóma 3 felé osztódik, ezért tartják a Down világnapot minden évben március 21-én. Mai podcast-vendégünk Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke, akivel különböző módszerekről, fejlesztési lehetőségekről, a Csodavárakról, a játszva tanulás fontosságáról beszélgetünk, de személyes történetek is elhangoznak.