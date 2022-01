Mint az ismert, a 15. férfi kézilabda Európa-bajnokságot Magyarország és Szlovákia közösen rendezi meg 2022. január 13. és 30. között. Válogatottunk Hollandia, Portugália és Izland társaságában a B csoportban kezdi meg a küzdelmeket.

Az esélyekről kérdeztük megyebeli NB II.-es férficsapataink trénereit.

– Elég erős csoportba kerültünk, ettől függetlenül bízok abban, hogy jól fogunk szerepelni. A csoportkörből mindenképpen továbbjutást várok, a legjobb nyolc közé várom a csapatot. Hazai pályán és egy kis szerencsével akár szebb helyezést is elérhetünk, a négy közé jutás azonban nagy bravúr lenne - osztotta meg várakozásait Bécsi János, a Kállósemjén mestere.

A vírus is közbeszólhat

A Tiszavasvári edzője bátrabban fogalmazott: szívesen ott látná Lékai Mátéékat a döntőben, de azt is hozzátette, hogy örülne az 5-6. hely valamelyikének is. – Úgy gondolom, hogy vannak tőlünk erősebb csapatok is, de mindent átrendezhet a vírushelyzet. Nem biztos, hogy minden csapat a legjobb összetételben tud kiállni, és ez felboríthatja az erősorrendet. Az első négybe juthat a norvég, svéd, spanyol, dán és a francia válogatott.

A Fehérgyarmat játékos-edzője, Varga László szerint nehéz csoportba kerültünk, de ettől függetlenül elvárható a továbbjutás.

– Izland tipikus skandináv kézilabdát játszik, és az elmúlt 20-25 évben mindig jó csapata volt, a portugálok az utóbbi öt évben látványosan előreléptek, nemcsak válogatottszinten, hanem klubcsapataik is egyre meghatározóbb szerepet töltenek be – latolgatta az esélyeket a játékos-edző.

– Bízom azonban fiatal csapatunkban, mert amellett, hogy bátran játszanak, pár poszton világszínvonalú játékosaink vannak, gondolok itt például Miklerre, Bánhidire vagy Máthé Dominikra. A legjobb nyolc közé biztosan odaérünk, de még az elődöntő sem elképzelhetetlen.

– Hazai pályán reális esélyünk van a csoportgyőzelemre – ezek már Molnár András, a Nyírbátor edzőjének szavai.

– Az egyiptomi világbajnokságon már bebizonyították, hogy tudnak gördülékenyen, felszabadultan játszani, és biztos vagyok benne, hogy telt házas szurkolás rejtett tartalékokat mozgósít majd bennük. Ha a csoportból hozunk két pontot, jó eséllyel folytathatjuk a küzdelmeket, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a vírus feje tetejére állíthatja az előzetes esélyeket. Hosszú lesz a torna, így az is meghatározó lehet, hogy ki hogy bírja a sorozatterhelést.

Képesek a bravúrra

– Gulyás István és Chema Rodriguez érkezésével stabilizálódott a válogatott teljesítménye, amit a tavalyi világbajnoki 5. helyezésünk is bizonyít. Azok a csapatok lehetnek sikeresek, amelyek amellett, hogy atletikusak, jó döntéseket képesek hozni. Egy hazai rendezésű eseményen mindig nagyobb az elvárás a csapattal szemben, az is kérdés, hogy miként tudják kezelni ezt a helyzetet. Vélhetően ez nem fogja őket agyonnyomni, hiszen többségük klubcsapatával is rendszeresen játszik felfokozott hangulatú mérkőzéseket. Képesnek tartom őket a bravúrra, az sem mindegy azonban, hogy mikor jön és meddig tart a hullámvölgy, mert ez törvényszerű egy ilyen hosszú sorozatban – mondta Türk Ferenc, a Kisvárda edzője.

Türk Ferenc azt is elárulta, hogy a csoportból továbbjutást vár, de a négy közé jutást bravúrnak tartaná, szerinte ugyanis a közvetlen elittől még egy kicsit le vagyunk maradva.