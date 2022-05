Újabb tárgyalásokon van túl a Fatum Nyíregyháza vezetése. A klub oldalán megjelentek alapján Vaida Beáta nem marad. Bea nyáron érkezett a csapathoz, és bár a bajnokság során sérülés is hátráltatta, több mérkőzésen is ponterősen játszott.

Nikol Milanova is távozik. A feladó a szezon második felében érkezett Olaszországból, és a bajnokság utolsó mérkőzésein kulcsszerepe volt, mivel posztján egyedül maradt. Az is eldőlt, hogy Marija Cicic viszont marad Nyíregyházán. A feladó szezon közben érkezett a Fatumhoz, és a következő idényt is itt kezdi.