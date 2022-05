Hétvégén befejeződik a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokság. A felek szombaton tudják le az utolsó penzumot, a szokásokkal ellentétben azonban nem egy időpontban kezdődnek a mérkőzések, a Gyulaháza–Mátészalka találkozón a vendégek kérésére a többi találkozóhoz képest egy órával korábban hangzik fel a kezdést jelző sípszó. A forduló sem lesz teljes, hiszen a Nyírbátor–Nyírgyulaj találkozót már korábban lejátszották.

Visszavágnának az őszi zakóért

A bajnoki cím kérdése már hetekkel korábban eldőlt, az is biztos, hogy a Gyulaháza végzett az utolsó helyen, a kiesés kérdése azonban még továbbra is nyitott, ezt döntően befolyásolja a visszalépők és a feljutók száma. Négy alakulat azonban még komolyabb célokért küzd, az Ibrány, a Vásárosnamény, a Csenger és a Nagyecsed léphet fel, illetve tarthatja meg dobogós helyét. A jelenleg második helyen posztoló Ibrány helyzete tűnik a legkönnyebbnek, Kiss Tamás csapatának ehhez „mindössze” annyit kell tennie, hogy otthon kell tartania mindhárom pontot a Nyírmegg­yes ellen. Van is miért visszavágniuk, ősszel fordított felállásban a meggyesiek simán nyerték a találkozót.

Az utolsó fordulónak bronzérmes pozícióból nekivágó Vásárosnamény szintén hazai környezetben zárja a szezont, Deskó Dávidék az Újfehértót látják vendégül. Győzelmük esetén biztos a dobogós helyük. Nyakukban loholnak azonban a „trónkövetelők”, ha az előbb említett két gárda botlana, akkor esély nyílna arra, hogy a Csenger és a Nagyecsed fellépjen a dobogóra. A csengeriek a Mándokot fogadják, és annak ellenére, hogy jobb a gólkülönbségük az Ibrány, Vásárosnamény duónál, edzőjük, Barcsay István nem túl bizakodó, mint mondta, nagyon elfogytak a szezon végére.

Az ecsedieknek Kemecsén kellene domborítaniuk, hogy révbe érjenek. Talán ez nem lesz túl nagy feladat, hiszen a hazaiak már biztos bennmaradók, ezért kérdéses a pályára lépők motivációja. Ha a fentebb taglalt négy gárda azonos pontszámmal végezne, akkor köztük a győzelmek száma, majd a gólkülönbség rangsorolna. Ha véletlenül ezek is egyezést mutatnának, akkor a szerzett gólok alapján alakulna ki a végső sorrend.

Megtartanák helyezésüket

A Tarpa múlt hétvégi győzelmével biztosította a következő idényre is tagságát az osztályban. Így mesterük, Varga Gyula joggal várhatja el fiaitól, hogy a Balkány ellen a tehertől megszabadulva, felszabadultan játsszanak. Mirgai László csapata ugyanakkor a jól megszokott ideiglenes szakolyi pálya helyett ezúttal Kállósemjénben lelt otthonra, és a tavaszi nagy menetelésüket a hatodik hely megtartásával szeretné megkoronázni.

A Nyíregyháza Spartacus második számú gárdája a Nagyhalász elleni mérkőzését pedig az esetleges NB III.-as osztályozóra való felkészülésre szenteli.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 30. forduló, szakvezetői várakozások (kezdés 17, ifi 15)

Szombat

Gyulaháza (16.)–Mátészalka (8.)

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön tisztességesen helytállni. Bízom benne, hogy a nehéz szezon ellenére széppé tudjuk tenni a búcsút.Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – A számukra csalódásokkal teli tavaszi szezon utolsó mérkőzése következik, amit természetesen szeretnénk győzelemmel zárni.

Csenger (4.)–Mándok (10.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Az utolsó hazai mérkőzésen szeretnénk méltóképpen búcsúzni közönségünktől. Kevesen vagyunk, de mindent megteszünk a siker érdekében.

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – Utolsó mérkőzés ebben a szezonban. Már nagyon várjuk a végét, ugyanis sok mindent megéltünk az elmúlt egy év alatt. Szeretnénk pozitív élménnyel lezárni az idényt. Remélem most a két csapat összecsapásába nem szól bele döntően az a bizonyos harmadik fél.

Vásárosnamény (3.)–Újfehértó (7.)

Géczi István, a Vásárosnamény játékos-edzője: – A bajnokság utolsó mér­kőzésén hazai pályán van esélyünk a do­bogón végezni, ami nagy siker lenne a csapat számára. Ennek tudatában fogunk pályára lépni és biztos vagyok benne, hogy mindenki maximálisan odateszi magát a győzelem és célunk elérése érdekében.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – ­Szeretnénk szépen búcsúzni a szezontól. Nyilván már a kupadöntőt is szem előtt tartva készülünk a hétvégére, de aki pályára lép, attól maximális hozzáállást várok és azt, hogy megmutassa, helye van a csapatban.

Balkány (6.)–Tarpa (11.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Az eddigi eredményeinkkel nem lehetek elégedetlen. Szezonbeli teljesítményünket egy szép győzelemmel szeretnénk megkoronázni, amellyel az első hatban végeznénk.

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Remélem, hogy végre a fiúk felszabadultan tudnak majd játszani.

Kemecse(12.)–Nagyecsed (5.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – A Nagyhalász ellen már érződött, hogy nekünk véget ért a szezon. Innentől se előre, se hátra. Azoknak a játékosoknak biztosítunk lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak. Itt az alkalom, hogy bizonyítsák, a későbbiekben is lehet rájuk számítani.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy jó csapathoz látogatunk, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Azt még nem tudom, hogy a csapat melyik arcát fogja mutatni, remélem, hogy a jobbikat...

Nyíregyháza II. (1.)–Nagyhalász (15.)

Huszák Géza, a Nyíregyháza II. edzője: – Az utolsó mérkőzésünk következik. ­Megpróbáljuk formában tartani fiataljainkat az esetleges osztályozóra. Természetesen, mint mindig, ezúttal is a győzelem a célunk.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Megyénk legnagyobb tradíciójával, szurkolótáborával rendelkező egyesületének csapatával játszani megtisztelő dolog, akkor is, ha az történetesen a tartalékcsapat. Szeretnénk olyan eredményt elérni a bajnokcsapat otthonában, amely segíthet céljaink megvalósulásában és az önbecsülésünk helyreállításában egyaránt.

Ibrány (2.)–Nyírmeggyes (14.)

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Az utolsó fordulóban egyértelmű célunk, hogy a második helyet megtartsuk, ehhez nekünk győznünk kell. Természetesen nem becsüljük le a Nyírmeggyest, de ha minden játékosom maximális alázattal lép pályára, véleményem szerint nem lehet problémánk.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – A bajnokság utolsó mérkőzéséhez érkezve sajnos több játékos sérüléssel küszködik, így ismét megcsappant a létszám az amúgy sem bő keretünkből. Mindent megteszünk, hogy megnehezítsük az Ibrány dolgát és jó szájízzel fejezzük be a szezont.