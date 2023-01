A nyugodt tavaszi befejezéshez nem elég a kötelezőnek mondható hazai meccseket behúzni, hanem egy-egy bravúrra is szüksége van a Nyíregyháza Spartacusnak. Vasárnap máris az volt a feladata a Szparinak, hogy meglepetés eredményt érjen el, ugyanis a remek őszi hajrával ötödik helyre érő Szombathelyi Haladás otthonába látogatott.

A nyíregyháziak jól játszottak az elő félidőben, Baki Ákos révén megszerezték a vezetést, attól sem álltak távol, hogy nagyobb előnyt alakítsanak ki. A második játékrészben veszélyesebben futballozott a Hali, mint korábban, ekkor szerencsére is szükség volt, de összességében állta a sarat a vendéggárda, így megérdemelten szerzett három pontot.

– Nagyon örülök a győzelemnek, nem kérdés, mennyire szükségünk volt rá, hiszen tizenötödikek voltunk, aminél sokkal fentebb szeretnénk végezni – értékelt Visinka Ede, aki tétmeccsen vasárnap debütált a Spartacus kispadján. – Az első félidőben nagyon tetszett a játék, higgadtak voltunk, vezetést szereztünk és berúghattuk volna a második gólt is. Megúsztunk egy óriási helyzetet is, de játék alapján jobbak voltunk.

– A második játékrész nehezebb volt, amiért magunkat is okolhatjuk, illetve az is hozzátartozik ehhez, hogy nagyon elszántan jött ki a Haladás – folytatta a tréner. – Megúsztunk egy kapufát, a végén volt egy nagy fejese is az ellenfélnek. Ekkor már nem tudtuk hozni azt a játékot, amit az első félidőben, mert a hazaiak ránk erőltették az akaratukat. Technikás, ügyes, gyors játékosai vannak a szombathelyieknek, akiket nehezen védekeztünk le. Bíztam abban, hogy megugrunk egy kontrával és lezárjuk a mérkőzést. Ez nem következett be, de boldog vagyok és a szememben hősök a játékosok, mert nehéz helyzetben, nagy nyomás alatt játszottunk. Remélem, hogy elindultunk a fölfelé vezető úton.

A Spartacus vasárnap a Siófokot fogadja Balmazújvárosban.

Labdarúgás: NB II., 21. forduló

Szombathelyi Haladás–Nyíregyháza Spartacus 0–1 (0–1)

Gól: Baki (31.).