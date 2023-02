A Fatum-Nyíregyháza szombaton nem tudta megszorongatni a bajnok, kupagyőztes, MEVZA-címvédő Vasast a Folyondár utcában. Az angyalföldiek a két csapat őszi bajnokiján 3:0-ra nyertek a szabolcsi megyeszékhelyen, másfél héttel ezelőtt ugyanakkor csak nagy csatában, 3:1-re győztek a Magyar Kupa elődöntőjének első összecsapásán.

Az együttes vezetőedzője Marija Cicic helyett először nevezte kezdőjébe Kovács-Francesco Génezist.

– Az edzéseken mindkét feladó jól dolgozik és folyamatosan bizonyítják, hogy helyük van a csapatban, szerettem volna Heninek is bizonyítási lehetőséget adni. Az első szett két harmadáig működött is ez a felállás, jól játszottunk, sikerült kicsit meglepnünk a Vasast, mert a két feladónk más stílusban játszik – magyarázta a váratlan húzást Tomás Varga. – Sajnos 18:18-nál nagyon beakadtunk, nem tudtuk megoldani a kulcs szituációkat, ezzel el is ment az első szett. Örülök, hogy Heni megmutatta magát meccsszituációban is, mert ez teljes más helyzet, mint az egymás elleni gyakorlás. Bizonyította azt, hogy rá is számíthatok, így ezután bátran bevethetem mindkettőjüket.

A nyíregyházi kupameccsel ellentétben, Tomás Varga szerint jobban koncentrált a Vasas és ezúttal nem volt úgymond a kezükben egy hétközi nemzetközi mérkőzés sem, ezért nem alakulhatott ki szorosabb csata.

– A Vasas a kupameccsen talán kicsit alá is becsült bennünket, most alaposan felkészült belőlünk, de nekünk sem sikerültek azok a ritmusváltások, amelyek jellemezték játékunkat az utóbbi időben. Egy koncentrált csapattal találkoztunk, amelynek mindenre volt válasza, a saját játékunkig nem is jutottunk el. Egy-két szituációban fegyelmezetlenek voltunk, ezért nem lett szorosabb a találkozó.

A Fatum a közelmúltban a szlovák Deana Valentovával és a trinidadi Darlene Ramdinnal erősítette meg keretét. Tomás Varga szombaton a szlovák korosztályos válogatott négyesütőnek először szavazott bizalmat.

– Arra készültünk, hogy ha nem megy a játék, akkor mindenképpen változtatni fogunk. Elégedett voltam Deanával, mert egy erősebb bajnokságban, rögtön egy jó csapat ellen kellett bizonyítania. Bedobtuk a mély vízbe, voltak jó megmozdulásai, de rengeteg tapasztalatot kell még szereznie – zárta Tomás Varga.

A Fatum-Nyíregyháza pénteken a Máv Előrét fogadja.

A bajnokság állása

1. Vasas Óbuda 11 11 - 33:4 32

2. Békéscsaba 11 9 2 29:10 27

3. Szent Benedek 11 7 4 22:19 18

4. Fatum-Nyíregyháza 11 4 7 18:22 14

5. Újpest 11 4 7 16:25 12

6. Kaposvár 11 4 7 14:23 12

7. Máv Előre 11 2 9 14:29 9

8. MTK 11 3 8 13:27 8