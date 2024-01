A szezon előtt egyértelműen a dobogóra pályázott a Tarpa csapata, amely a Nyír-Wetland vármegyei első osztály őszi kiírásában igazolta is az elvárásokat és mindössze három vereséget szenvedve telel a harmadik helyen.

Hamar lendületbe kerültek

– Az őszi szezon pozitív szereplését nagyban befolyásolta a nyári felkészülés, hiszen az problémamentesen lezajlott – tekintett vissza megkeresésünkre az elmúlt hónapokra Bubis Iván vezetőedző. – A fiatal keret hamar összeérett, éppen ezért bizakodva vágtunk neki az idénynek. Az első bajnoki meccsből rögtön lendületet merítettünk, miután idegenben legyőztük a Nyírbátor csapatát.

A gárda nem csak a bajnokságban, hanem a Magyar Kupában is helyt állt, ahol az NB III.-as Eger csak büntetőrúgásokat követően tudta két vállra fektetni a szabolcsi egyletet.

– A srácok nagyon jól dolgoztak, a mérkőzés egészét tekintve is végig partiban voltunk egy nálunk jóval erősebb ellenféllel szemben, viszont a kiesés lelkileg egy kissé visszavetett minket – folytatta a tréner. – A folytatásban ki is kaptunk a bajnokságban, viszont ezt követően talpra álltunk, így eredményesen teljesítettünk, mind az elért pontszámot, mind pedig a játékunk minőségét tekintve. A védekezésünk végig nagyon stabil volt, a Mátészalkával holtversenyben mi kaptuk a legkevesebb gólt, miközben minden egyes mérkőzésünkön fölényben voltunk, már ami a labdabirtoklást illeti. Talán a támadójátékunk lehetett volna egy kicsit eredményesebb, a helyzetkihasználásunkon azért még bőven van mit javítani. Remélem, hogy tavasszal sikerül előrelépnünk a gólszerzésben is.

A játékosok már túl vannak a jól megérdemelt pihenőidőszakon, hamarosan pedig megkezdik a felkészülést.

A fiataloké a főszerep

– A céljaink továbbra is változatlanok, szeretnénk előtérbe helyezni a fiatal labdarúgóink fejlődését, ami azt hiszem, hogy az eredményességünk tudatában nagyon jól halad – zárta gondolatait a mester. – Persze mindemellett bízunk benne, hogy az idény végén is a dobogón végezhetünk.

A Tarpa a tavaszi idény nyitányán, február 24-én a Nyírbátort fogadja.

Tarpai számok

Őszi végeredmény

3. hely 15 10 2 3 33-14 32

Hazai pályán

4. hely 7 5 1 1 20-9 16

Vendégként

2. hely 8 5 1 2 13-5 16

Házi góllövőlista. 8 gólos: Olekszandar Kucsinszki. 7 gólos: Arszen Szlobodjan. 6 gólos: Kosztik Bohdan. 3 gólos: Anton Mihalcsuk, Ivan Romancsuk. 2 gólos: Mihajlo Bodan, Nazari Havriljuk. 1 gólós: Gál Richárd, Szvatoszlav Herman.