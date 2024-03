Hajlékonyság, erő, állóképesség, mozgáskultúra fejlesztése. A légtorna egy komplex, átfogó sport, mely nemcsak a testet, de a lelket is erősíti. A gyerekeknél a forgó, hintázó mozgás az idegrendszert is fejleszti, mindemellett nagyon látványos és szórakoztató is. Mai podcast vendégünk Makara Éva Dóra okleveles légtorna és csoportos fitnesz oktató, táncos, légtornász a FlowAerial Dance alapítója, vezetője, akivel a légtorna szépségeiről beszélgetünk a 2024. április 28.-án sorra kerülő Tiszántúli Rúdsport és Légtorna Bajnokság tükrében.