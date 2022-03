Hirdetés 39 perce

Csekk igénylés gépjárműadó befizetéshez: 2022-től már SMS-ben is!

2022-től a gépjárműadó befizetéshez már SMS-ben is igényelhetünk csekket. Természetesen megmaradnak a korábbi lehetőségek is, de ez mindenképp egy könnyítés az érintettek számára. Nézzünk is meg mindezt egy kicsit közelebbről!

Gépjárműadó a NAV-nál

Hazánkban körülbelül 3,2 millió gépjármű-üzembentartó van. Őket érinti ez a befizetési kötelezettség. Sokak számára mai napig is “súlyadó” néven fut, és egészen 2020-ig a helyi önkormányzatokhoz tartozott. Ők szedték be, hozzájuk, az ő számlájukra kellett befizetni a kiszabott összegeket.

2021-től azonban átkerült a NAV-hoz ez a feladatkör. Innentől kezdve már az adóhatóság felé kell megtegyük a befizetéseinket. Változás 2022-től, hogy immár nem ezerre kerekítve, hanem pontosan kell megfizetni a ránk vonatkozó összeget.

Befizetési lehetőségek

Aki gépjármű tulajdonosként kötelezett pénzforgalmi számla nyitására, az köteles a belföldön vezetett számlájáról átutalással rendezni a befizetést. Viszont aki nem köteles így tenni, annak több lehetősége is van az egyenlege rendezésére. Nézzük is, hogy melyek ezek!

Él egy (a 410-es adónemhez tartozó) NAV gépjárműadó számlaszám (10032000-01079160), melyre utalhatunk. Ha emellett döntünk, akkor mindenképp írjuk be a közleménybe az adószámunkat vagy az adóazonosítónkat, illetve az autónk rendszámát.

Emellett van lehetőségünk még elektronikus befizetésre is az EFER rendszeren keresztül. Továbbá az ügyfélszolgálaton bankkártyával is rendezhetjük az összeget, vagy akár a levélben mellékelt csekken is fizethetünk.

Csekk igénylés bépjárműadó befizetéshez

Ha a csekkes befizetést választanánk, de nem kaptunk vagy esetleg elhagytuk, akkor is van lehetőségünk újat kérni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján keresztül, a NAV ügyfélszolgálatánál személyesen vagy telefonon is kérhetünk pótcsekket.

Sőt, immár 2022-től a NAV gépjárműadó csekk igénylése SMS-ben is megtörténhet. Egyszerűen el kell küldenünk SMS-ben a “CSEKK” szót és az adóazonosító jelünket a 06-30-344-43-04-es telefonszámra. Így néz ki a pontos formátum: CSEKK[szóköz]adóazonosító jel. Egy konkrét példa segítségképp (a végére nem kell a pont): CSEKK 1234567890.

Fontos még tudni az igénylés kapcsán, hogy az igénylő személy NAV által nyilvántartott levelezési címére küldik a csekket. Ha nincs ilyen megadva, akkor a tartózkodási helyre küldik, ha ez sincs, akkor a hivatalos lakcímre fogják kézbesíteni. Ha valakinek egyáltalán nincs bejelentve címe a NAV-nál, akkor az SMS-ben történő igényléssel nem tud élni.

Fizetési határidő

Célszerű még megemlíteni az egységes fizetési határidőt. Ez 2022-ben sem változott, a korábbi évekhez hasonlóan idén is március 15-e, valamint szeptember 15-e. Érdemes észben tartani ezeket az időpontokat, nehogy késve teljesítsük a befizetést!

