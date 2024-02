– Családbarát tervekkel kezdtem polgármesteri ciklusomat, s azokkal indulok az idén is – nem véletlenül. Apaként nem is tehetnék mást, hiszen a nagyfiam és a kislányom miatt is célom, hogy helyben, itthon találják meg a számításaikat – hangsúlyozta Hosszú József polgármester.

– Ha nincs gyermek, nincs jövő, ezért az újfehértói városvezetés elsősorban azt szeretné bizonyítani: fontosak számunkra a fiatalok. Az ő ellátásukhoz, nevelésükhöz, oktatásukhoz városunkban – maximális intézményi stabilitás mellett – minden adott. A Játékvár Bölcsőde korszerűsítése ebben az évben fejeződött be, s a nagy igényre tekintettel bővült a csoportszobák száma, sőt, már egészen kicsiknek is van helyük nálunk, mert egyre többször merül fel az igény az egyéves kor alatti gyerekek befogadására. A munkahely, különösen a jó munkahely kincs, amit meg kell becsülni, így ha a szükség egy fiatal édesanyánál úgy hozza, hogy korábban vissza kell térnie a munka világába, mi igyekszünk segíteni. Négy általános iskolánk és egy gimnáziumunk eredményesen működik nagyszerű pedagógusokkal és tehetséges gyerekekkel. Középiskolánkban ősszel elindul a hatosztályos emelt nyelvi képzés is, amely tovább növeli városunk hírnevét.

Számos kulturális program színesíti az újfehértóiak életét

Biztonságos a közlekedés

– Újfehértón nem tapasztalható munkanélküliség, köszönhetően a két megyeszékhely közelségének, s emellett igyekszünk az alacsonyabb társadalmi háttérrel és iskolázottsággal rendelkezők számára kiszélesíteni a közfoglalkoztatottak körét – magyarázta a városvezető, s megjegyezte: bármennyire is szerették volna, a munkahelyteremtést célzó beruházásaik sajnos nem úgy alakultak, ahogyan tervezték. A világjárvány, s a háború megtorpanást eredményezett a befektetői körökben, s az sem szerencsés, hogy a cégek ipari parkot keresnek, ami Újfehértónak nincs. – Tárgyalásokat folytatunk ugyanakkor külföldi beruházókkal, akik érdeklődést mutatnak városunk és adottságaink iránt. Lesznek munkahelyteremtő beruházások, ez a jövőben is hangsúlyos tervünk.

A lakosság évtizedes gondjai – a közutak és csapadékvíz-elvezetők problémája – megoldódni látszanak a településen.

– Az utóbbi években szinte nem volt olyan időszak, amikor ne javítottunk volna útszakaszt, ne alakítottunk volna ki kerékpárutat. Azon dolgozunk, hogy ne legyenek elhanyagolt állapotban lévő belterületi útjaink, a közlekedés biztonságos, gyalogosan, két és négy keréken, babakocsival is a város minden pontján. A Mályváskertben és a Tokaji út környékén szinte teljes egészében megvalósult a csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitációja, megszüntetve ezzel a belvízveszélyt, amely egy hirtelen jött esőzés esetén komoly gondot okozott. A jövőben a legfontosabb feladatunk az útfejlesztés, hiszen még ötven utca nincs leaszfaltozva, és több belvizes gócpont is van a településen.

– Fontos számunkra a városunkban élő idősebb generáció is, akik gondozásában és támogatásában aktív, türelmes és segítőkész szociális szakemberekre támaszkodhatunk. Tevékeny klubok működnek Újfehértón, gyakoriak a kirándulások, a főzések. Önkormányzati programjainkkal is azt szeretnénk sugallni, hogy a nyugdíjas korosztály komoly erőforrást jelent nemcsak a családok, hanem a település számára is. Élettapasztalataikra, tanácsaikra szükségünk van, hogy mi is bölcsebbé válhassunk. Kulturális intézményeinkben számos programmal várjuk azokat, akik szeretnének részt venni közéleti eseményeinkben.

Újfehértón aktív a sportélet

A munkája a hobbija

Hosszú József rámutatott: kiemelendő az újfehértói civil szféra munkája, legyen szó akár kultúráról, közösségi eseményekről, jótékonykodásról.

– Törekvéseiket teljes mellszélességgel támogatjuk, sőt, biztatjuk is az aktivitásra. Egyházainkat is meg kell említenünk, hiszen a napi feladatok mellett közösségépítő megmozdulásokban is részt vállalnak, legyen szó városi rendezvényekről, nyári táborok szervezéséről, a rászorulók megsegítéséről – hogy csupán néhányat említsek a számtalan felekezeti esemény közül.

– Továbbra is aktív közösségi és kulturális életet élünk Újfehértón, amelyet nemcsak mi, szervezők, hanem a közönség is díjaz. Minden rendezvényünk telt házas, legyen az színházi est, fesztivál jellegű koncert, hagyományos népi ünnep vagy jótékonysági akció. A programtervezéskor minden esetben figyelembe vesszük a lakosság igényeit, amely nem nehéz, hiszen mindig az emberek között vagyok. Igyekszem mindenhol ott lenni, ahol szükség van rám, és szívesen teszem, mert nagyon szeretek az újfehértóiak körében lenni. Szerencsés vagyok, hogy a munkám a hobbim, de úgy gondolom, aki nem szereti a szülőföldjét, a honfitársait, az nem is való erre a pályára. Polgármesternek lenni óriási felelősség, ugyanakkor a Jóistentől kapott hatalmas ajándéknak is tartom. Örömmel élek meg minden feladatot, amiből van még bőven. Munkatársaimmal nincs olyan nap, hogy ne tűznénk ki újabb célt, amelyben továbbra is az elsők a családok. A következő ciklus programját is a város lakosságának igényeihez igazodva tervezzük, mert tudjuk, nekik kell megfelelnünk, senki másnak.

Hosszú József, Újfehértó polgármestere

