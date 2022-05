A folyamatos bizonytalanság elég nyomasztó tud lenni. Összegyűjtöttünk néhány olyan taktikát, amivel garantáltan nem maradunk munka nélkül és gyorsan célba érünk.

Ezekkel a módszerekkel biztosan állást találsz

Az egyik első és legfontosabb tanács, hogy tűnj ki a tömegből! A HR osztályra tömkelegével érkeznek be az önéletrajzok, ezért fontos, hogy olyan grafikai elemeket használjunk, amin megakad a cég szeme. Lényeges a kreativitás, de ne feledkezzünk meg az erősségeink felsorolásáról sem. A WHC állásai között számos olyan pozícióra jelentkezhetsz, ahol az egyszerű önéletrajzokkal is munkát szerezhetsz.

Forrás: whc.hu

Legyünk kellőképpen reálisak azzal kapcsolatban, hogy mi az a pozíció, amire alkalmasak vagyunk. Igyekezzünk olyan feladatokat keresni, amelyek a kompetenciáinknak megfelelőek és a munkahely földrajzi elhelyezkedése is megfelelő. Ha nem a jó pozíciókat pályázzuk meg, gyakran részesülhetünk elutasításban, ami csalódáshoz, hosszú távon kudarcokhoz vezethet. A jó helyzetfelmérés a legjobb munkahely megtalálásának az alapköve.

Jó, ha ezekre is figyelsz

Érdemes kellő időt szakítani a kísérőlevél megírására, amelyben részletesen kifejthetjük a tapasztalatainkat az adott területen. Ez az a dolog, amivel meggyőzheted a munkáltatót arról, hogy miért is Te vagy a legalkalmasabb jelölt. Innen már rövid út vezet a telefonos, illetve a személyes interjúkig. Az önéletrajzban és a kísérőlevélben mindig valós információk szerepeljenek, mert előfordulhat, hogy ellenőrizni fognak.

Nem feledkezhetünk meg a rendelkezésre álló kapcsolati tőkéről sem. A KKV szektorban az állások olyan emberekkel vannak feltöltve, akiket az ismerősök ajánlottak be. Egészen elképesztő módon ez az ott dolgozók 80-90%-ára igaz. A multinacionális vállalatoknál is egyre inkább megfigyelhető, hogy nő a beajánlott munkaerő aránya. A legtöbb esetben valamilyen jutalmat is kap az a személy, aki új embert tud vinni a vállalathoz.

Használd az internetet, és készülj fel alaposan!

Kutasd fel a cégeket, amelyekkel szimpatizálsz, és nézd meg, milyen értékek fontosak a számukra. Ebből már előre láthatod, hogy mennyire illenek össze az elképzeléseitek.

Tedd vonzóvá a saját Facebook és Instagram oldaladat, hiszen a fejvadászok gyakran csekkolják a jelentkezők adatait az önéletrajzuk alapján.

Regisztrálj álláskereső oldalakra, mivel nem tudhatod, hogy hol vár rád a legjobb ajánlat. Ezek az oldalak kiválóan alkalmasak arra, hogy értesítést küldjenek, ha a környékeden megürül egy pozíció, és általában rengeteg állás található rajtuk.

Mindig készülj fel az állásinterjúra! Gyakorold otthon a különböző szituációkat, hogy élesben már gördülékeny legyen a kommunikáció. Vázold fel a szakmai erősségeidet, és tereld a beszélgetést abba az irányba, hogy az a legjobb képet fesse rólad.