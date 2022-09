Ezen a munkaerőpiaci seregszemlén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy helyen és időben találkozhatnak a munkaadókkal, HR szolgáltatókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. Az álláskeresés sokszor fárasztó és stresszes folyamat, de a nyírbátori állásbörze hatalmas lehetőséget nyújt arra, hogy egyszerre akár több tucat pozícióra is személyesen jelentkezhessenek az érdeklődők, új perspektívákat, karrierutakat ismerjenek meg. Ráadásul nemcsak biztos jövőképet kaphat aki ellátogat a kiállításra, hanem nagyon hangulatos napot tölthet el az egész család. A szüreti felvonulással összekötve számos szórakoztató program is kíséri az állásbörzét. Minden korosztálynak tartogatnak meglepetést, így érdemes felkerekedni gyerekekkel, nagyszülőkkel is.

Komplex gondoskodás mindenkinek

Nyírbátor nagyon gyorsan fejlődő, stabil gazdasági háttérrel rendelkező város. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak biztos megélhetést nyújtsanak, hanem olyan ember- és családközpontú városi szolgáltatást is, hogy a helyiek, és azok akik ide szeretnének jönni, itt szeretnének dolgozni és családot alapítani, jól érezzék magukat és mindenben segítséget kapjanak. Ez az alapja a Legyél Te is NYÍRBÁTORI programnak, ami öt fókuszterületre (munkahely, lakhatás, oktatás, gondoskodás, szórakozás) koncentrál. Ez az öt szegmens a minőségi és nyugodt élet alapfeltételeit biztosítja az egész család számára, aminek az állásbörze is az egyik eleme, ahol ezt a kivételes komplex programot is büszkén mutatják be. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a munkalehetőségek tárházán kívül többek között a széles körű családtámogatási rendszerbe, a bérlakásprogramba, a színes oktatási kínálatba, az idősek támogatásába, vagy a sportolási és szórakozási lehetőségekbe is. Nyírbátor működésének középpontjába a családok állnak, olyan tervezhető jövőt és stabil hátteret nyújtanak, ahol mindenki megtalálhatja a számítását.

Állásbörze Nyírbátor



2022. szeptember 30.

Édesanyák útja 7. (régi 2-es iskola)

www.legyelnyirbatori.hu

Nyírbátor Város Önkormányzata

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

[email protected]

Hadházi Anikó – koordinátor

+36 70 407 7249

Lőrinczi-Széles Friderika

+36 70 797 4560