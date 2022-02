Egy párbaj mindig nehéz, még nehezebb lelkileg, ha barátok csapnak össze. Így elképesztően nehéz helyzetben lesz Pap Dorci és a párbajra érkező és a bejutásért küzdő Derzsi Viki is.

Az Exatlon Hungary All Star évada tele van meglepetésekkel és drámákkal. Most jön a barátnők csatája, Pap Dorcihoz ugyanis barátnője, Derzsi Viki érkezik, hogy megküzdjenek egymással a bent maradásért.

A pályán nincs barátság, ezt a labdarúgás által is megtanultam, viszont vannak helyzetek, amikor a körülmények áldozatai leszünk, úgyhogy lehet, hogy én is kevésbé tudom majd kizárni, ha egy hozzám közelebb álló kihívó ellen kell majd küzdenem. Minden esetben ki kell tudnunk zárni az ellenfél személyét és most is erre törekszem majd

- mondta a Borsnak Viki.