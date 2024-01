Opitz Barbi korántsem mondhatja azt, hogy fényes lett volna számára a múlt év, sőt az énekesnő egy pillanatra még azt is érezhette, mintha egy rémálomban kelt volna fel, csak ez sajnos a valóság volt. Jelenleg az exével, úgy tudni, nem tartja a kapcsolatot, ami érthető, hiszen Albert bőven hozzátett ahhoz, hogy Barbi magánéleti problémái akár az eddig jól menő karrierjének is keresztbe tegyen. Bár eleinte minden rendben volt a fiatal pár között, aztán Albert összeszólalkozott az énekesnő szüleivel. Egy igazi családi drámának lehettünk ezek után szemtanúi hónapokon keresztül, amiben rendőrségi ügy, oda-vissza üzengetések és még fenyegetőzés is helyt kapott, azonban úgy tűnik, Barbi túllépett minden nehézségen és újra a tündöklés útjára lépett úgy, hogy újra nem függ senkitől - olvasható a Borson.

Véget vetett a mérgező kapcsolatnak

Legutolsó nagy hír a sonkádi énekesnő toxikus kapcsolatáról az volt, hogy Barbi végleg lezárta a viszonyt a fiúval, akiért rengeteget tett, de mégis alig kapott vissza akármit. Igaz, ez már többször megtörtént úgy, hogy végül mégis újra együtt láttuk a párt, de bevallása szerint rengeteg oka volt arra, hogy végleg véget vessen a mérgező kapcsolatnak. A szakítás óta pedig a rajongók se nagyon láthatták, mert feltehetően próbálta magát annyira rendbe tenni lelkileg, hogy legyen ereje a karrierje újbóli felvirágoztatásához.

Visszatérésén dolgozik?

Sok mindent nem tudni Barbi újévi terveiről, azonban az énekesnő több fotózást is tartott újév óta és a TikTok-oldalán is meglehetősen aktív. Valószínűleg a zenék is hamarosan érkezni fognak. Több élőadást is csinált a napokban ismeretlen fiúk társaságában, ahol egymással versenyeztek, ki tud több ajándékot gyűjteni. De nem a tartalom a lényeges tényező, hanem az, hogy sok ideje most először láthattuk ilyen felszabadultnak Barbit, amiből arra következtethetünk, hogy jó úton jár az énekesnő. A fiúkkal készített közös videók alatt pedig a rajongókban is felvetődött a kérdés, hogy csak szakmailag, vagy esetleg szerelmi téren is próbál újra révbe érni? Egy ilyen csúnya szakítás után ugyanis ráférne Barbira, hogy olyan társ legyen mellette, aki nem elnyomni akarja, hanem támogatni. Mindenesetre a követői közül sokan drukkolnak neki, hogy az élet minden területén boldog Opitz Barbit kapjanak idén, hiszen hosszú ideje csak árnyéka önmagának a különleges hangú énekesnő.