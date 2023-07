szon.hu PODCAST 2 órája

Mit ad a kamara a hozzájárulásért cserébe?

Párkányiné dr. Csurka Edina két éve dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkáraként. A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastjében beszélt eddigi tapasztalatairól és jövőbeni terveiről, ahogy a szervezet munkáját is igyekezett bemutatni. Szólt a kamarán belül működő különböző Klubokról, de arról is, hogyan próbálják meg segíteni a térség vállalkozásait, és miként szeretnének nyitni a fiatalabb generáció felé. Ha meghallgatja a beszélgetést, az is kiderül, mit kap egy vállalkozás a kötelező kamarai hozzájárulás fejében.

Szon.hu Szon.hu

Párkányiné dr. Csurka Edin

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!