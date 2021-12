A megalapozott gyanú szerint B. István 31 éves, K. Zoltán 28 éves és K. Krisztián 26 éves nyíregyházi lakosok még 2021. áprilisában Mátészalkán törtek be egy lakásba, majd onnan Vásárosnaményba mentek, és ott is elkövettek egy betörést. A három férfi ezután lakóingatlanok helyett, nyíregyházi irodákat szemeltek ki célpontként. A megyeszékhelyen több irodába is betörtek, azokból készpénzt tulajdonítottak el, de az is előfordult, hogy zsákmány nélkül távoztak.

Fotó: police.hu