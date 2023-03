Szomorú, tragikus, megdöbbentő és figyelmeztető – talán ezek a szavak fejezik ki leginkább azokat az eseteket, amelyek az elmúlt hetekben csak vármegyénkben történtek, s mindegyik középpontjában egy örök ellenség, a szén-monoxid (CO) áll. Az a színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél könnyebb gáz, amely szinte észrevehetetlen, nem véletlenül nevezik „csendes gyilkosnak”.

A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nincs elegendő, a megfelelő égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter gáz elégetéséhez 10–15 köbméter levegőre van szükség, ami annyit jelent, hogy egy bezárt, szellőzés nélküli vagy rosszul szellőző fürdőszobában percek alatt elfogy a levegő. Tavaly a vármegyében 72, az idén már 11 CO-szivárgással összefüggő esethez riasztották a tűzoltókat, sajnos két ember életét már nem lehetett megmenteni. Ha a levegőben a CO-koncentrációja eléri az egy százalékot, másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd pár perc múlva a tragédia.

Egy nagyhalászi, Táncsics utcai, hetvenkét négyzetméteres házban két eszméletlen embert találtak – érkezett a jelzés február 14-én a katasztrófavédelmi igazgatóságra.

A bejelentő elmondta, hogy a lakásban egy gáztűzhely üzemelt zárt ablakok mellett, így azonnal elzárta a gázt, és megkezdte a lakás átszellőztetését. A tűzoltók gyors beavatkozása ellenére már nem tudtak segíteni a két ember életén. A gáztűzhely mellett két gázkonvektor is működött a házban, a mérések nyitott ablak mellett is magas CO-koncentrációt mutattak ki. Tizenegy nappal később egy gávavencsellői ház fürdőszobájában lett rosszul egy édesanya, a 16 éves lánya is szédülni kezdett. Szerencsére időben értesíteni tudták a tűzoltókat, a mérések itt is kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, a mentők négy gyermeket és két felnőttet szállítottak kórházba további kivizsgálásra. Itt valószínű, hogy a vízmelegítő meghibásodása okozta a gázszivárgást.

Tiszta levegő, szellőztetés

– A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz nem kap elég levegőt. Egy bezárt, szellőzés nélküli vagy rosszul szellőző fürdőszobában például nagyon rövid idő alatt jelenhet meg magas koncentrációban a CO. Valamennyi nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, hiszen ha nem jó a szellőzés, ezek a berendezések elhasználják a szoba levegőjét, tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a szén-monoxid. Az egyik legjellemzőbb gond, a megfelelő szellőztetés hiánya – mutatott rá a legfőbb okra Rutkai-Dér Vivien.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kifejtette: az új építésű ingatlanoknál már teljesen jól záródó, legtöbbször műanyag nyílászárók vannak, a régebbi házak zöménél szintén kicserélték a faajtókat és -ablakokat a felújítások során, így azok is már légmentesen zárnak, jól hőszigetelnek, s nem véletlen, hogy ezekben sokszor vannak szellőzőnyílások. Nagyon fontos, hogy az épületekben állandó és automatikus legyen a levegő-utánpótlás, éppen ezért ezeket a nyílásokat ne zárja vagy éppen takarja le senki, illetve amelyik ablakon nincs résszellőző, érdemes akár utólag is beszereltetni vagy eleve azzal kérni – tanácsolta a tűzoltó főhadnagy.

– Ezek mellett is lényeges a rendszeres szellőztetés, ha van kisebb bukóablak a fürdőszobában vagy a konyhában – ahol a nyílt égésterű készülék működik – ott azt tartsuk nyitva, de ami már a szivárgás kezdetén, alacsony koncentrációnál is biztosan jelez, az a jó minőségű és megbízható szén-monoxid-érzékelő!

– Szánjuk rá azt a pár ezer forintot, és megfelelően szereljük fel – hangsúlyozta a főhadnagy, s mindezt statisztikai adatokkal is alátámasztotta. Míg 2021-ben 52 esetben riasztották térségünk tűzoltóit szén-monoxid-szivárgás miatt, ez a szám tavaly már 72-re nőtt, de 58 százalékkal csökkent a mérgezések száma, tavaly 22-en szenvedtek valamilyen fokú szén-monoxid-mérgezést a vármegyében.

Odafigyelnek a biztonságra

– Az esetszám-növekedés ijesztő lehet elsőre, pedig ennek szinte egyértelmű oka, hogy egyre több otthonban van CO-érzékelő. A legtöbb bejelentés úgy érkezett, hogy „jelzett az érzékelő, azonnal kinyitottam az ablakot, elhagytam a lakást”, ami azt is mutatja, hogy az emberek sokkal tudatosabbak, odafigyelnek a biztonságukra. A szén-monoxid-szivárgást az esetek nagy részében a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellen­őrzés és a berendezések karbantartásának, tisztításának elmulasztása vagy a szellőzőelemek lezárása okozta, derült ki a vizsgálatokból.

– Szerencsére azt is látjuk, hogy csökken a nyílt égésterű kazánok, készülékek száma, de ahol még ezek üzemelnek, ott fokozott óvatosságra van szükség. Ebben az évben két ember hunyt el a gyilkos gáz miatt, ami azt jelenti, hogy már elértük a tavalyi számot, amikor ugyancsak két ember életét követelte a szén-monoxid. Az év első két hónapjában 11 riasztás érkezett hozzánk szén-monoxiddal kapcsolatosan – tudtunk meg további adatokat Rutkai-Dér Vivientől.

Perceken múlik az élet

A nagyhalászi tragédiára visszautalva azt is látni kell, hogy a teljesen lezárt házban, ahol sok gázkészülék emésztette fel az oxigént, nagyon magas lehetett a koncentráció, s mint Ilyés György, a vármegye vezető mentőtisztje elmondta: a szén-monoxid az oxigénhez képest kétszázszor erősebben kötődik az oxigénszállítást végző hemoglobinhoz, így az a legcsekélyebb koncentrációban is mérgező lehet. – Tartós belégzése súlyos oxigénhiányt idéz elő – károsodik az agy, a tüdő és a szív. Szélsőséges esetben, magas koncentráció esetén pár percen belül halálhoz is vezethet, ha valaki a szén-monoxiddal telített helyiségben tartózkodik.

– A CO alacsony töménységben is mérgező, ha a levegőben a koncentrációja eléri az egy százalékot, másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés – érzékeltette a veszélyt mentőtiszt, aki munkája során többször vonult szén-monoxid-mérgezéses esethez. – A fejfájás, szédülés, az alsó végtagokon jelentkező izomgyengeség lehet az első figyelmeztető jel, ilyenkor még van erő az azonnali cselekvésre. Nyissák ki az ablakokat, menjenek ki a szabadba, mert a tiszta levegő segít a vérben lekötött szén-monoxid távozásában, semmiképpen nem szabad a jelekre legyinteni, mert pillanatról pillanatra egyre súlyosabb stádiumba – izomgörcs, szívritmuszavar, drasztikus vérnyomáscsökkenés – lép a mérgezés, majd megbénulhat a légzés, megszűnnek a reflexek, az eszméletvesztést követően pedig bekövetkezik a legrosszabb, beáll a halál.

A kéményre is figyelni kell

A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett kéményes, nyílt égésterű tüzelőberendezések lakáson belüli együttes használata, a központi porszívó, a szárítós mosógép, a mobil klíma egyidejű működése mind szerepet játszhat a „csendes gyilkos” keletkezésében.

– Ha az épület minimális légáteresztő képességű nyílászárókkal van felszerelve, a berendezések együtt működtetése is képes megfordítani a kéményekben az áramlás irányát, ami ideális a szén-monoxid keletkezéséhez. A kandallók kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki a gázzal üzemelő berendezések kéményeire. Egy lakásban ezen berendezéseket összességében kell kezelnünk, rendszerként kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól független fűtő-, főző-, melegítőeszközökre. Az egyik akadályozhatja a másik levegő utánpótlását, együttes üzemeltetésük így halálos gázkoncentrációt is eredményezhet. Beszerzésük, felújításuk, az épület szellőzésére kiható átépítés során minden esetben konzultáljunk szakemberekkel – hangsúlyozta Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy

BM