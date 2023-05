Elkészült az elmeorvosi szakértői vélemény a januárban egy rendőrt több késszúrással halálosan megsebesítő férfiről – tudta meg a Madiner. A férfit továbbra is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kezelik, és az is elképzelhető, hogy soha nem kerül börtönbe. A Központi Nyomozó Főügyészségtől a Madiner megtudta, hogy a több a rendőr gyilkossággal gyanúsított férfi továbbra is kényszerintézkedés hatálya alatt áll. És, ahogy fogalmaznak,

A FOGVATARTÁS HELYE NEM VÁLTOZOTT, ÍGY A FÉRFI NEM BÖRTÖNBEN, HANEM AZ IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZETBEN VAN.

Az elmúlt hónapok során a bíróság határozata alapján vizsgálták a férfi elmeállapotát. És ez alapján indítványozta az ügyészség a férfi kényszergyógykezelését.

A bíróság ennek helyt adott.

EZEN INFORMÁCIÓK ALAPJÁN AZ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, HOGY A FÉRFI NEM BESZÁMÍTHATÓ.

A büntetőeljárást ezzel együtt le kell folytatni, ha viszont a férfi nem beszámítható, akkor a bíróság felmenti az emberölés vádja alól és elrendelik a tényleges kényszergyógykezelést. Hogy ez meddig tart, azt az orvosok mondják meg.

A GYANÚ SZERINT A FÉRFI JANUÁR 12-ÉN ÉJSZAKA TÖBB RENDŐRT MEGSEBESÍTETT, EGYET PEDIG HALÁLRA SZÚRT.

A menekülő férfit a rendőrök csak úgy tudták elfogni, hogy lábon lőtték.

Forrás: origó.hu

