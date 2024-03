Vegyészmérnök-végzettséggel sok minden eszembe jutott, de az nem, hogy tudásomat a katasztrófavédelem kötelékében hasznosítom majd – ismerte el Kormos Róbert tűzoltó százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója. – Diplomaszerzés után egy évig egy környezetvédelmi analitikai cégnél dolgoztam, majd 15 évvel ezelőtt, 2009. május 1-jével az igazgatóság polgári veszélyhelyzet kezelési osztály állományának lettem a tagja, s látok el hivatásos szolgálatot azóta is – elevenítette fel a kezdeteket.

Jelenlegi munkakörében 2012 októbere óta dolgozik, a hatósági osztályon elsősorban iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos a munkája, többek között engedélyezési, ellenőrzési feladatokat lát el, felügyeli a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek biztonságos működését, így biztosítva az állampolgárok és a környezet magas fokú védelmét. Munkatársaival a veszélyes áruszállítással érintett járművek folyamatos ellenőrzésével támogatják a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát, a szállítások során felmerülő kockázatok minimalizálását.

Tudás és felkészültség

A hatósági feladatokon túl Kormos Róbert a katasztrófavédelmi mobil labornál rendszeresen ad készenléti szolgálatot, ahol vegyészeti ismereteivel és a több mint egy évtizedes tapasztalatával kiválóan támogatja az állomány szakmai munkáját.

A legemlékezetesebb esetre rákérdezve a 2017-es, Tuzsér és Komoró között árokba borult, etilén-oxidot szállító tartálykocsit említi, ami hazai viszonylatban is ritka balesetnek számít.

– Kiérkezéskor nem lehetett tudni biztosan, hogy szivárog, vagy sem, azt azonban pontosan tudtuk, hogy egy igen veszélyes anyagról van szó. Nagy volt a kockázat, ha ott tűz keletkezik, vagy felrobban, sőt, egyáltalán csak kiszabadul az anyag, akkor súlyos következményei lesznek. Nagy kihívás volt, több napig tartott a helyzetet kezelni, a veszélyes anyagot átfejteni, majd a tankban maradt etilén-oxidot megsemmisíteni – árulta el az iparbiztonsági szakember.

Radiológiai tudása és felkészültsége ugyancsak jelentős, a szükséges végzettségek megszerzését követően és megszerzett tudását kamatoztatva aktívan és rendszeresen részt vesz a katasztrófavédelem sugárfelderítő egységének munkájában is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapat tagjaként 2021-ben első helyezést értek el az országos sugárfelderítő versenyen, ahol nemcsak az elméleti tudásukat kell bizonyítani, hanem a gyakorlati felkészültséget is, hiszen valós körülményeket modellezve, „elrejtett” sugárforrások felderítése volt a középpontban.

Szigorú hazai szabályok

Kormos Róbert a szakmai tudását folyamatosan bővíti, az elmúlt években több nemzetközi gyakorlaton, szemináriumon és szakmai kiküldetésen vett részt például radiológiai témában és az EU SEVESO irányelvével kapcsolatban.

– A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése az üzemeltető és a hatóság közös érdeke, mindenkinek akkor jó, ha nincs ilyen. Hatósági eszközökkel kell megteremteni azokat a biztonsági garanciákat, hogy ezek az üzemek se a saját munkavállalóikra, se a lakosságra, se a környezetre ne jelentsenek veszélyt – utalt a ­SEVESO és az ehhez kapcsolódó magyar rendszer fontosságára a tűzoltó százados.

A szigorú hazai szabályozás révén a küszöbérték alatti üzemek is hatósági felügyelet alá esnek, az unió pedig érdeklődve figyeli, ez milyen eredményeket hoz. Mint megtudtuk, vármegyénkben mintegy 50 veszélyes üzem, ezek között több felső küszöbértékű üzem is van, azonban ott olyan jelentősek a biztonsági intézkedések, amelyek minimalizálják a baleset bekövetkezésének valószínűségét.

– Nagyon sokat jelent számomra az Év Tisztje díj, jelzi, hogy elismerik a munkámat, de egyben felelősség is. Szeretném folyamatosan bővíteni a tudásomat, mert mindig új szakmai anyagok jelennek meg, új típusú üzemek épülnek, új kihívásoknak kell megfelelni, és a legmagasabb szinten szeretném ellátni a feladataimat – fogalmazott a tűzoltó százados.

A háromgyermekes családapa a közeljövőben Belgiumban a SEVESO-szemináriumon több nemzet képviselője előtt tart előadást a hazai külső védelmi tervezési folyamatokról. S mint fogalmazott, mindenki találkozik az iparbiztonsági szakterülettel, csak nem biztos, hogy tud róla. Hiszen az utakon láthatunk narancssárga táblás, azaz veszélyes árut szállító kamionokat, és sokan veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, például növényvédő szereket tároló, kozmetikai termékeket vagy éppen gyógyászati segédeszközöket gyártó üzem közelében élnek. Az iparbiztonsági szakemberek feladata, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és az ilyen árukat szállító járművek az emberek életére és a környezetre is elfogadható, minimális szintű kockázatot jelentsenek.