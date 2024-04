– Gyerekkori barátom volt, sokszor buliztunk együtt, sosem bántottam volna – ezt mondta L. F., aki azt elismerte, hogy ott volt a helyszínen, s azt is, hogy összeszólalkoztak, de azt mondta, ezután ő hazaindult, és csak azért ment vissza, mert egy ismerőse szólt, hogy Imrének segítségre lenne szüksége. – Részeg volt, többen is rászóltak, hogy ne igyon többet. Ideges volt, mert a szülei elzavarták otthonról, velem is összeszólalkozott, de mint ahogy máskor, ezt most is meg tudtuk beszélni. Egy ismerősömmel hazaindultam, Imi még maradni akart. Elindultunk, majd hallottunk egy nagy puffanást, s visszafordultunk: Imi elesett. Mire odaértünk, már felültették, s én hívtam a feleségemet, hogy vigyük haza – mesélte el a részleteket L. F., akitől dr. Mészáros Attila ügyész azt kérdezte, miért nem említette korábban azt a férfit, akiről most azt állította, együtt indultak haza. A vádlott azt mondta, a férfi korábban azt kérte, ne keverje bele, de a napokban hozzájárult ehhez.