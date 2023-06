Napjainkban egyre népszerűbb sportág a darts.Egyesek szerint az alsó tagozatban is kellene tanítani, mert a mozgáskoordináció mellett a fejben számolást is jól fejleszti. A televíziós közvetítéseknek köszönhetően jól ismerjük az olyan kiemelkedő darts sportolók nevét, mint Gerwyn Price vagy Michael van Gerwen. Vajon hogyan juthatunk el addig, milyen állomásokon kell keresztül mennünk, hogy ellenük játszhassunk. Ezekről a kérdésekről is beszélt mai podcast vendégünk, Kára Zoltán, a Nyíregyházi Darts Klub elnöke.