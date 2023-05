Mint arról korábban többször beszámoltunk, május 7-én Téglás térségében, a 100-as vasútvonalon kisiklott egy 35 kocsiból álló tehervonat 9 kocsija. A MÁV Zrt. a helyreállításokat rövid időn belül megkezdte, az utolsó vagont csütörtök kora délután szállították el.

A munkálatok további alakulásáról Hadnagy Attila, a MÁV Zrt. debreceni területi igazgatóságának vezetője sajtótájékoztatón számolt be a helyszínen.

Mint elmondta, a következő fázisban a vasúti vágányok helyreállítása következik, a bal és a jobb vágány is mintegy 100-150 méter hosszban teljes egészében megrongálódott.

Utóbbinak még mintegy 3,5 kilométeres szakasza különböző mértékben sérült, ennek teljes helyreállítása is szükségessé vált. A mentés és a helyreállítás költsége az előzetes becslések szerint meghaladja az egymilliárd forintot.

Mint ahogy látható, a kisiklott kocsik már nincsenek itt, ma hajnalra az utolsót is sikerült beemelni. Jelen pillanatban a hajdúhadházi vasútállomásra vontatják azt, így szabaddá vált a vasúti pálya a helyreállításra

– összegezte Hadnagy Attila. Elmondta, a javítást azon a sínpáron (jobboldali sínpár) kezdik, amely kisebb kárt szenvedett. Ezen 140 méternyi vasúti sínt, 240 darab vasbetonaljat cserélnek és a vasúti felső ágazatát is újjáépítik, ehhez szabályozzák hozzá a felsővezeték-hálózatot. Várhatóan a jövő hét folyamán el is készülnek a szakemberek és megindulhat a vasúti forgalom ezen a pályán.

A teherforgalom halad

Ezt követően tudjuk a baloldali vágányt helyreállítani. Ez már sokkal nagyobb volumenű munka lesz. Összességében mintegy 3 ezer 600 méter sínt és 4 és fél ezer darab vasbetonaljat kell itt kicserélnünk. Háromezer tonna ágyazati anyag beszállítása és annak a vágányba építése kell ahhoz, hogy ezt a pályát vissza tudjuk építeni

– mutatott körbe a debreceni igazgatóság vezetője. Mindezek mellett három felsővezetéket tartó oszlop is kidőlt, amelyeket szintén pótolnak. Ezen munkálatok hosszát körülbelül egy hónapra becsülik, de a romok és a sérült pályadarabok eltávolítása után tudnak pontosabb határidőről nyilatkozni.

– A károk mértéke jelenleg is felmérés alatt van, de azt már ki tudjuk jelenteni, hogy a műszaki mentésnek és a vasúti pálya helyreállításának a költsége meghaladja az egymilliárd forintot. A baleset okát a hatóságok még vizsgálják – ismertette Hadnagy Attila.

Újságírói kérdésre hozzátette: a tehervonat-forgalom jelenleg a Nyíregyháza-Mezőzombor-Miskolc-Hatvan-Szolnok vonalon halad, illetve Záhonyból Mátészalkán keresztül jutnak el a tehervonatok Debrecenbe.

A vasúti kocsikból kiborult, továbbá a mentés során kiszedett vasérc mennyiségét ötszáz tonnára becsülik a szakemberek.

